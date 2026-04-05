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效力於美國職棒大聯盟休士頓太空人隊台灣強投鄧愷威（Teng Kai-wei），今（5）日面對奧克蘭運動家隊之戰，接替日本投手今井達也登板後援。他總計主投2.1局狂飆3次三振且無失分，一共用了33球，其中包含高達22顆好球，僅被對手敲出2支一壘安打，完美凍結了對手攻勢。賽後他的防禦率順利下修至極為出色的1.59，逐步站穩球隊勝利組牛棚的關鍵地位，但太空人球團也正面臨牛棚的抉擇。儘管鄧愷威好表現為太空人隊牛棚注入了一股安定的力量，但球隊高層很快就要面臨殘酷的戰力抉擇。根據休士頓當地媒體報導指出，太空人隊主力右投手桑托斯（Enyel De Los Santos）即將傷癒歸隊，球團勢必得清出大聯盟名單空間。目前陣中僅有鄧愷威與金恩（Bryan King）及布魯博（AJ Blubaugh）與瑞恩（Ryan Weiss）仍保有下放權，且這4人開季防禦率皆低於2.70。另一方面，透過規則5選秀入隊的穆諾茲（Roddery Munoz）與柏頓（Cody Bolton）已無下放權，若穆諾茲被移出名單，必須先通過讓渡程序，否則將被退回母隊辛辛那提紅人隊；再加上太空人隊從4月10日起將迎來連續13天的地獄賽程，預計啟用6人先發輪值，這代表牛棚人數必須再減少1人，屆時長中繼投手的重要性將大幅提升，球隊將如何調整戰力名單仍有待觀察。在鄧愷威展現精湛球技的同時，轉播單位也特別分享了他休季透過交易加入太空人隊後的逗趣適應狀況。據了解他很快就和隊友打成一片，陣中個性活潑的牛棚投手歐科特（Steven Okert）更是對這位台灣好手照顧有加。轉播單位爆料鄧愷威會熱心替隊友取中文名字，讓隊友笑稱還得確認這到底是不是真名還是他自己編的。此外球隊內部還有每日一詞的語言交流活動，球員會在白板上寫下單字，用西班牙語與中文及日語互相學習，鄧愷威相當享受這種跨文化的交流過程。更有趣的是，他在春訓期間首次挑戰打高爾夫球，結果竟因為把小白球全部打光，只能無奈打完9洞就提前結束，他事後還自嘲明明付了18洞的費用卻只打了一半，直呼佛羅里達打球真的不便宜。另外他曾想購入自己的大聯盟新秀卡，卻因價格昂貴而作罷，讓轉播單位開玩笑表示或許可以幫他發起募款買卡片。