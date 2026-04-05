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▲費仔老婆漢娜喜愛歐告娃娃，個人IG上傳多張照片，意外成最佳代言人。（圖／取自@hannafairchi）

▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆漢娜（Hanna Fairchild）昨日抵台，已經先穿上味全龍球衣，準備今晚獻出開球初體驗。（圖／取自帕菲克國際行銷IG）

味全龍今（5）日在主場天母棒球場迎戰台鋼雄鷹，賽前將邀請「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆漢娜（Hanna Fairchild）來開球，引發球迷討論，封她為中職最美開球嘉賓。回顧漢娜為何在經典賽期間爆紅，起初是因為「費仔」費爾柴德加入中華隊，費仔2月底先抵達台灣會合中華隊，3月初隨隊出征，經典賽上扛出關鍵2轟，於全台徹底爆紅，她的老婆漢娜特地從美國飛往日本東京巨蛋現場，全程為代表中華隊出戰的丈夫應援，也經常身穿中華隊經典的「CT藍」球衣於社群上演繹「美式棒球女友風」穿搭，展現出健康、性感的運動時尚，被網友盛讚「連官方球衣都能駕馭得這麼美」。此外，漢娜在看台上的應援方式非常接地氣，不僅大方揮舞青天白日滿地紅國旗，手上還拎著中職吉祥物「歐告玩偶」，熱情應援方式也「圈粉」無數台灣球迷，甚至導致「歐告玩偶」爆紅被一掃而空，中職官方兩度緊急加開產線讓球迷購買。費仔與漢娜的甜蜜互動也是原因之一，當被問到「歐告玩偶」時，費仔曾回應起初不知道是代表台灣土狗，但「我老婆很喜歡，那是最重要的」，另外也有球迷看到兩人漫步在街頭閒逛，展現私底下的夫妻日常生活。至於兩人為何認識，實際上，漢娜正是費仔的大學校友，兩人都畢業於維克森林大學（Wake Forest University），去年10月，費仔選在華盛頓州韋納奇河畔單膝下跪求婚，同年11月攜手步入婚姻殿堂，婚禮後他也在社群感性寫下：「我娶了我最好的朋友！她是我的旅行策劃師，也是我的電影劇情解說員，我是個多幸運的男人。」而根據漢娜在「LinkedIn」上公開的個人資料，她大學時主攻政治與國際事務學士學位，之後曾赴紐約大學攻讀活動管理碩士，完成學業後目前已經進入職場，在私人公司擔任公關專員，擁有亮眼學歷與出眾氣質的她，也被不少球迷形容是「高學歷、高顏值」的美女。