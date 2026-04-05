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中信兄弟將在4月25日（六）至4月26日（日）於臺中洲際棒球場舉辦《花生漫畫》聯名主題日「Snoopy & His Siblings：A Journey Together」，Snoopy家族成員全到齊，邀請所有球迷一同進場，沉浸在療癒又可愛的Peanuts世界，感受棒球與經典漫畫角色結合的全新魅力。本次主題日活動規模全面升級，不僅限於週末2場主題賽事，更將自4月14日（二）起提前暖身。活動期間橫跨五場平日賽事與兩場週末賽事，球場內將陸續推出聯名主題佈置與互動活動，讓球迷從進場開始就能感受到滿滿的Peanuts氛圍。此外，為了與球迷一同慶祝四月的美好時刻，凡四月份生日的球迷，於活動期間入場後前往球迷服務台出示身分證件並核對當日實體或電子賽事門票，即可獲得限量紀念好禮—「中信兄弟 × Peanuts聯名生日值星帶」乙份，為壽星留下專屬的球場回憶。活動期間還準備了豐富的贈品，凡購票入場的球迷都可以參與「集點活動」。當累積到指定點數後，即可兌換並參加抽獎，有機會抽到「限定隱藏版禮物」，為球場體驗增添更多樂趣與驚喜。配合本次聯名主題日，中信兄弟也同步推出多款Peanuts主題限定商品。除了人氣角色Snoopy之外，還包括他的兄弟姊妹們：Olaf、Spike、Marbles、Andy以及Belle等角色系列商品，從可愛收藏小物到實用周邊一應俱全，絕對是Peanuts粉絲與Snoopy愛好者不可錯過的限定收藏。此外，球員們也將於主場賽事中實際穿上本次推出的兩款聯名主題球衣登場應戰。結合Peanuts療癒可愛的設計元素與球隊一貫的拚戰精神，期望以軟萌魅力加上強大團隊戰力，在球場上擊倒對手、為球迷帶來精彩勝利。4/25（六）-4/26（日）：開賽時間下午5點05分，進場時間下午2點