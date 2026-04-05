我是廣告 請繼續往下閱讀

▲斯洛維尼亞名將達科·約基奇（Darko Jorgic）慘遭逆轉，無緣四強。（圖／美聯社／達志影像）

澳門桌球世界盃男單8強賽上演了一場令人窒息的生死大戰！作為中國大陸男子桌球隊碩果僅存的唯一希望，世界第一的王楚欽在陷入大比分1：3落後的絕境下，頂住全隊覆沒的巨大壓力，連扳三局完成史詩級逆轉，最終以4：3（11：4、9：11、7：11、9：11、12：10、11：6、11：8）險勝斯洛維尼亞名將達科·約基奇（Darko Jorgic），驚險挺進四強。王楚欽過去對戰約基奇保有6戰全勝紀錄，但今日約基奇狀態異常兇猛，搏殺成功率極高，連下三城將王楚欽逼到出局邊緣。場邊督戰的王勵勤、秦志戩等教練組成員臉色凝重，全場氣氛降至冰點。關鍵轉折出現在第五局，王楚欽開局2：3落後時果斷叫出暫停。主教練王皓將他拉到沙發上坐下，冷靜地叮囑：「不要著急發力，動作要連續。」這句關鍵指示讓慌神的王楚欽瞬間清醒。暫停回來後，王楚欽打得更冷靜，在對方9：6領先、差2分就要爆冷時，硬是連追4分反超，最終以12：10艱難奪下此局，吹起反攻號角。隨著氣勢回升，王楚欽在第6局完全掌控節奏。決勝局在對手追至8：9的緊張時刻，王楚欽連拿2分鎖定勝局。贏球瞬間，王楚欽與王皓隔空揮拳怒吼，並心領神會地比出「1」的手勢，意味著再拿一球，不要著急。由於背負著「全隊唯一希望」的沉重壓力，王楚欽賽後顯得極度疲憊。在接受媒體採訪時，他一度因體力不支、勁道卸下而站不穩，必須雙手撐住展板稍作休息才能繼續說話。他感性表示：「1：3落後時真的慌了，是王皓指導讓我冷靜下來。作為運動員，只要能贏一分就絕不放棄。」