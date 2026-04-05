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▲富邦悍將公布2026年教練團，林哲瑄今年轉任二軍外野守備兼任跑壘教練，今日將迎接引退賽。（圖／記者林柏年攝,2025.09.21）

中華職棒富邦悍將「釣蝦」林哲瑄今（5）日迎接生涯最後一場出賽，正式結束11年中職生涯，林哲瑄2015年結束旅外返台，成為該年中職選秀狀元，2016年率義大犀牛殺入台灣大賽，並以「讓2追4」的方式，逆轉擊退中信兄弟，奪下球員生涯唯一一冠，林哲瑄以4成23高打擊率，奪下台灣大賽MVP。該年犀牛的28人奪冠名單中，高國輝、張建銘、胡金龍都已退役，林益全去年離開中職轉戰中國CPB，僅剩下3人還在球員道路上打拚，分別是投手賴鴻誠、羅華韋以及內野手李宗賢。林哲瑄2007年赴美追夢，2012年登上大聯盟，為台灣選手第8人，2015年林哲瑄結束旅外，返台加入中職選秀，並以狀元之姿加盟義大犀牛。2016年是林哲瑄返台後首個完整球季，攻守兩端都繳出頂級的表現，奪得該年度外野金手套與最佳10人。整季出賽107場，敲出138安、22支全壘打、79分打點，打擊率3成45排名聯盟第7。該年犀牛以27勝33敗在上半季排名聯盟墊底，季中義大集團宣布轉賣球隊，犀牛下半季脫胎換骨，打出34勝25敗1和的成績，直接奪下下半季冠軍，並與中信兄弟爭奪該年台灣大賽冠軍。該年林哲瑄與胡金龍、張建銘、林益全、高國輝組成火力兇猛的前5棒打線，林哲瑄在台灣大賽手感火燙，出賽6場，26打數敲出11安，貢獻7分打點，打擊率高達4成23。犀牛前2戰都不敵兄弟，但後面4場急起直追，林哲瑄在G3、G5都拿下MVP，助犀牛「讓2追4」，逆轉奪下犀牛隊史唯一一座總冠軍。值得一提的是，林哲瑄在G6封王戰9局下飛撲接殺張正偉敲出的平飛球，紫色彩帶落下，但兄弟提出挑戰，彩帶只能先全部收回，經過電視輔助判決改判安打，最後張志豪敲出內野滾地球出局，犀牛「第2次」拋出紫色彩帶，獲得總冠軍。林哲瑄當時雙手一攤，迎接屬於個人在中職的第一冠亦是球員生涯最後一冠，林哲瑄也獲選為台灣大賽MVP。攤開當年犀牛的主力球員，張建銘、高國輝皆以退休轉任教練，胡金龍也在去年引退，新球季轉任獅隊助理打擊教練，林益全則是遭獅隊釋出，轉戰中國CPB；當年台灣大賽犀牛的28人名單，僅剩下3人還在球場奮戰，分別是投手賴鴻誠、羅華韋以及內野手李宗賢。