王維中休賽季被味全龍放到60人名單外，轉戰台鋼雄鷹，本季首戰就遇上前東家，先發主投5局，被敲6安失6分還有5次保送，味全龍總教練葉君璋今（5）日被問到王維中表現時，仍肯定他的發揮，整體認同洪一中「太過在乎」的看法，也用「求好心切」點評他，「他一直以來都是這樣，但有時候一整年球季，不是說你想要好就會好，身體會有起伏狀況。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
王維中首戰對前東家表現掙扎　洪一中點出問題

洪一中昨戰賽後，被問到王維中表現時，以「太過在乎」來回應，「我知道他很在意今天這場比賽，但還是要平常心，這種東西，有時候不是說想要怎樣就可以做到，要保持冷靜、平常心態面對比賽。」

葉君璋認為內容不差　直言他「求好心切」

葉君璋稍早則也被問到對熟悉的前子弟兵，王維中的看法，他認為儘管數據不理想，但整體內容不差。「其實還不錯，只是好與不好的落差還是有點大。」

聽聞洪一中對王維中的評價是「太過在乎」後，葉君璋也表示認同，「求好心切，他一直以來都是這樣嘛。有時候一整年的球季，也不是說你想要好就會好，會有身體的狀況，也要了解自己身體的狀況，可以做到什麼樣的事情，這樣就好了。」


相關新聞

王維中轉戰台鋼後首度對決老東家！苦撐5局失6分　挨劉基鴻3分砲

中職搶先報／王維中改披鷹袍首度交鋒味全！樂天拚止敗交給艾菩樂

王彥程韓職初登板奪首勝！先發5.1局飆5K、失3分　王維中後第1人

鄧愷威太空人首戰奪勝投！MLB生涯第3勝入袋　上一個已經是王維中