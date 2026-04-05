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王維中休賽季被味全龍放到60人名單外，轉戰台鋼雄鷹，本季首戰就遇上前東家，先發主投5局，被敲6安失6分還有5次保送，味全龍總教練葉君璋今（5）日被問到王維中表現時，仍肯定他的發揮，整體認同洪一中「太過在乎」的看法，也用「求好心切」點評他，「他一直以來都是這樣，但有時候一整年球季，不是說你想要好就會好，身體會有起伏狀況。」洪一中昨戰賽後，被問到王維中表現時，以「太過在乎」來回應，「我知道他很在意今天這場比賽，但還是要平常心，這種東西，有時候不是說想要怎樣就可以做到，要保持冷靜、平常心態面對比賽。」葉君璋稍早則也被問到對熟悉的前子弟兵，王維中的看法，他認為儘管數據不理想，但整體內容不差。「其實還不錯，只是好與不好的落差還是有點大。」聽聞洪一中對王維中的評價是「太過在乎」後，葉君璋也表示認同，「求好心切，他一直以來都是這樣嘛。有時候一整年的球季，也不是說你想要好就會好，會有身體的狀況，也要了解自己身體的狀況，可以做到什麼樣的事情，這樣就好了。」