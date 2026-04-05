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台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒今（5）日在2026年澳門世界盃桌球賽男單4強賽，歷經55分鐘的7局血戰，最終以3比4惜敗給世界排名第8的18歲日本新星松島輝空。這是林昀儒生涯首度不敵松島輝空，也讓他無緣成為台灣桌壇史上首位在三大賽（世界盃、世錦賽、奧運）闖進男單決賽的男子球員，收下個人繼2019年之後的第2面世界盃銅牌。目前世界排名第7的林昀儒過去在國際賽場上6度遭遇松島輝空皆保持全勝完美紀錄，包括最近一次在年初杜哈冠軍賽8強戰也是以直落四獲勝，堪稱是這位日本新星的最大剋星。不過松島輝空在本屆賽事狀態絕佳，前兩輪先後擊退世界排名第10的南韓名將張禹珍與世界排名第2的瑞典一哥莫雷加德（Truls Moregard）。即便林昀儒同樣手感火燙，連續擊敗19歲中國新星溫瑞博與日本一哥張本智和，但本場比賽依舊陷入空前苦戰。首局松島輝空（Sora Matsushima）打得相當主動，在幸運擦網球相助下以11比7先馳得點。次局林昀儒迅速調整，靠著連續接發球擰拉與正手發球搶攻連拿5分，以11比5扳回一城。關鍵第3局，林昀儒在6比4領先下被對手打出一波6比1猛攻陷入7比10絕對劣勢，但他展現大心臟沉穩化解3個局點，逮到對手發長球直接正手搶攻連拿5分，以12比10逆轉拿下。第4局戰局丕變，林昀儒在9比7領先時遭對手連續反手擰拉得手，以9比11讓出。第5局松島乘勝追擊以11比5拿下。退無可退的林昀儒在第6局重整旗鼓火力全開，以11比2懸殊比分扳平戰局。決勝的第7局，林昀儒開局就陷入1比3落後，尤其在後半段追分階段的發球頻頻被松島的反手擰給破解，最終無力回天以6比11飲恨吞敗。