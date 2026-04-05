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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊今（5）日在主場上演了一場不可思議的個人防守秀。面對滿場陷入瘋狂的天使隊球迷，右外野手阿德爾（Jo Adell）在守備端交出了史無前例的超狂表現。他在這場比賽中竟然沒收了對手3發全壘打，以一己之力幫助球隊以1：0氣走西雅圖水手隊，驚險收下本季主場首勝。阿德爾分別在第1局、第8局與第9局沒收了羅利（Cal Raleigh）、奈勒（Josh Naylor）以及克勞佛（J.P. Crawford）的全壘打。其中最後一次接殺更是讓他整個人跌進了右外野角落的觀眾席，當他高舉手套慶祝並經由重播輔助判決確認接殺後，全場氣氛瞬間沸騰。賽後阿德爾受訪時激動地表示：「那真的太瘋狂了。就在第一次接殺之後，我們在外野就非常亢奮。然後我又接到了第二個，那球看起來跟第一球幾乎一模一樣。我當時心想：『哇，我今晚的跑位路線真的太精準了。』第三個則是純粹的拚勁，那可是9局上半，我必須把任務完成。」阿德爾神級守備表現也讓教練團與隊友看傻眼，身為天使隊特別助理的9屆金手套得主杭特（Torii Hunter）盛讚這是他見過最偉大的防守。杭特直言：「我從來沒看過有人能沒收3支全壘打，更沒見過有人在第三次接殺時跌進觀眾席，還能像美式足球外接員一樣雙腳留在界內完成接殺。我興奮到一直跳上跳下，那種壓力差點讓我暈倒，我都50歲了，可承受不住這種壓力。這真的太神奇了，這是我見過最棒的防守比賽。」回顧9局上半的驚險瞬間，克勞佛（J.P. Crawford）鎖定終結者羅曼諾（Jordan Romano）的滑球，將球強勁掃向右外野邊線。曾入圍2024年金手套決選的阿德爾（Jo Adell）在雙腿撞上全壘打牆的情況下，硬是在跌出界外前將球牢牢接住。根據《Statcast》數據顯示，這球在全大聯盟有23座球場會形成全壘打。羅曼諾賽後驚魂未定地說：「我這輩子從來沒有這麼快從悲傷轉為狂喜。他揮棒非常完美，我心想這球大概沒了。接著我就看到喬跑過來飛撲進觀眾席，這是我見過最棒的接殺。」此外，天使隊總教練鈴木清（Kurt Suzuki）也大讚子弟兵的努力獲得了回報。而慘遭沒收全壘打的水手隊勞雷（Cal Raleigh）則無奈地說：「你只能脫帽致敬。我從沒見過有人單場沒收兩轟，更別說是三轟了。棒球就是能在每個夜晚不斷讓你感到驚奇。」憑藉著阿德爾的史詩防守，天使隊先發投手科查諾維奇（Jack Kochanowicz）順利度過危機，並靠著尼托（Zach Neto）在首局的首打席全壘打，以1分之差驚險收下這場不可思議的勝利。