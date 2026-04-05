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中華職棒富邦悍將「釣蝦」林哲瑄今（5）日迎接生涯最後一場出賽，悍將總教練後藤光尊賽前宣布，林哲瑄扛開路先鋒、守中外野，後藤受訪時坦言，該如何讓林哲瑄出場，讓他思考許久，「比賽換段在上場？還是代打或代守，我考慮很多。」但後藤直言，既然林哲瑄的背號是1號，就讓他打第1棒、守最熟悉的位置。林哲瑄去年宣布引退，本季轉任二軍守備兼任跑壘教練，悍將球團今日替他舉辦引退賽，林哲瑄今日恢復選手身份，參與球隊賽前練習。賽前練習後，悍將總教練後藤光尊宣布，林哲瑄扛開路先鋒、守中外野。被問到林哲瑄身體沒問題，是否會打完全場，後藤笑說，「不行，這會造成困擾（迷惑）。」後藤坦言，為了這場引退賽，確實思考了很久如何讓林哲瑄完美出場，「是要在比賽後半段最後再讓他上場呢？還是從代打開始？或是代守？考慮了很多。」後藤直言，既然林哲瑄的背號是1號，就以先發第1棒、中外野這個最熟悉的守備位置出發會比較好。有趣的是，後藤選手時期也穿1號，但卻沒有引退賽，「我那時沒有辦，好羨慕呀！」談到林哲瑄的守備，後藤認為還是非常出色，「雖然打擊方面好像下滑了不少，但守備的部分，我覺得現在的他絕對還是守得住的。」值得一提的是，富邦集團大董蔡明忠今日也會到場觀賽，被問到會不會有點緊張，後藤面不改色，「不會！但今天要確實打好這場比賽。」