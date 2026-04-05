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▲「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）今日受味全龍邀約來開球，賽前公開聯訪時，如國際巨星降臨，超過50位媒體提前3小時到場開始準備、擠爆天母記者室，上一次天母棒球場記者室有此盛況，已經是前年朱育賢、陳子豪的加盟記者會。（圖／記者林子翔攝）

▲為了搶拍費嫂開球畫面，台灣超過50位媒體自午後就提早來天母棒球場準備、卡位，排場宛如國際巨星降臨。（圖／記者林子翔攝）

味全龍今（5）日在主場天母棒球場迎戰台鋼雄鷹，賽前將邀請「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）來開球，賽前公開聯訪時，如國際巨星降臨，超過50位媒體提前3小時到場開始準備、擠爆天母記者室，上一次天母棒球場記者室有此盛況，已經是前年朱育賢、陳子豪的加盟記者會。「費嫂」漢娜經典賽期間，特地從美國飛往日本東京巨蛋現場，全程為代表中華隊出戰的丈夫應援，也經常身穿中華隊經典的「CT藍」球衣於社群上演繹「美式棒球女友風」穿搭，並展現對台灣的熱愛，包含參與台式應援、對中職吉祥物「歐告玩偶」的喜愛，都成為話題。味全龍季前宣布邀請「費嫂」漢娜來台開球，後者也樂於請假來台，昨日晚間一下飛機就發限動跟球迷打招呼，稍早開球前先公開聯訪，現場至少超過50位媒體，從午後1點就抵達現場準備，30分鐘前卡位，就是為了搶拍「費嫂」漢娜的風采。「費嫂」漢娜開場就露出迷人微笑，展現落落大方的氣質，向媒體打招呼，「很榮幸跟大家見面，大家好！」隨後笑說自己沒有站上球場正式開過球，整體有點緊張，但「費仔」費爾柴德在美國時有教她怎麼投球，「希望今天能投出好球。」