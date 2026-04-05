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中華職棒富邦悍將「釣蝦」林哲瑄今（5）日迎接生涯最後一場出賽，賽前林哲瑄以球員身份，跟著團隊進行最後一次打擊、守備練習。此役他將擔任開路先鋒、守中外野，他透露，為了引退賽，有持續做重量訓練，也會趁空擋稍微打擊練習，但卻在做衝刺訓練時，不慎拉傷，會因此休息了1個月；林哲瑄期待，至少在他退場時，能夠在外野接到職業生涯的最後一顆飛球，「今年是悍將第10年，還可以用球員的身份再踏入球場，我覺得這是感到很驕傲的事情。」林哲瑄今日跟著球隊一起訓練，結束賽前練習後，他笑說當了教練後，會比較享受當球員的時光，「因為就是放鬆心情把自己準備好，這樣就OK了。但當教練就不一樣，需要擔心的是大家，然後要去為他們想說做什麼準備，什麼東西是對他們會有幫助的訓練，因為這些東西都要去想，會比較累一點。」林哲瑄透露，為了引退賽，每天都有保持做重量訓練，「因為要幫選手訓練，所以自己要訓練的時間就會比較少一點。可能他們練球前、做操的時候，就稍微打一下，重量做一下。」林哲瑄笑說，第一次做衝刺訓練就拉到，「然後就停止1個月，後面就復健、針灸，有點辛苦。」隨著引退賽到來，林哲瑄的心情也跟著改變，「昨天就像往常一樣，在教練休息室開會，還沒感覺這一天要到，直到在做重量訓練時，陳真就跟我講說有特別的人要來（引退賽），突然我就緊張了，覺得好像這一天真的要來了。」聽到富邦大董蔡明忠將親自來看引退賽，林哲瑄很開心，「很感謝大董關心我們，還有球隊狀況，一直以來支持球隊。」賽前林哲瑄恢復選手身份，跟著團隊一起打擊、守備，他笑說希望盡量有球打過來，「可以讓我可能接一下，畢竟我其實也沒什麼時間，像我剛才稍微特別練久一點，畢竟真的很久沒有接球了。」林哲瑄期待，至少在結束職業生涯前，再接一顆飛球，「打擊的話就隨緣了。」林哲瑄說目前還不知道站上打擊區的心情會如何，「感覺就還是像選手一樣，因為我常常都會問學弟說，『我現在有比較像教練了嗎？』他們都說沒有。我問為什麼，他們講不出所以然。」他笑說，還是很享受跟大家的互動，「今天還可以再享受最後一次，這會是一個很好的回憶。」久違回到新莊主場，林哲瑄坦言非常懷念，「一眨眼就10年了，新莊球場也是有很多美好的回憶，不管是好是壞，那都是一個很棒的經歷，今年是第10年，還可以用球員的身份再踏入球場，我覺得這是感到很驕傲的事情。」林哲瑄說，希望明日引退儀式不會哭，「去年已經（記者會）哭過了，那今年還要再哭一次就覺得...像羅力也有講，叫我不要哭，那我會儘量Hold住。」