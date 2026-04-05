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洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）今天先發出賽，首局一出局二壘有人時選到保送上壘，隨後藉由弗里曼（Freddie Freeman）的右中間二壘安打跑回本壘得分。然而，他在跑壘時感到腰部不適，下半場守備即被羅哈斯（Miguel Rojas）換下。球團表示：會根據MRI檢查結果做評估，若需要較長時間的修養，金慧成有望獲得登上大聯盟的機會。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，貝茲當天會接受 MRI 檢查，並說明：「比起嚴重的傷勢，目前看來更像是中等程度。預計他可能會缺席幾天。」韓國媒體《體育朝鮮》也評估了金慧成升大聯盟的可能性，並指出：「關鍵在於羅伯斯總教練的選擇。」而《洛杉磯時報》的道奇隊記者哈里斯（Jack Harris）也在 X 上發文表示：「雖然是否進入傷兵名單（IL）取決於 MRI 結果，但羅伯斯總教練提到，為了以防萬一，正考慮明天調度球員過來。在這種情況下，金慧成將會是首選。」金慧成開季出賽 6 場，累積 26 個打數、9 支安打，打擊率高達 .346。而在29日的比賽中，更展現了單場 5 打數 5 安打的火熱手感。雖然他原定於今天的比賽中上場，但最後並未出現在先發名單中，整場比賽也未出賽，若是球隊有需要3A選手支援，相信金慧成會是總教練優先的選擇。