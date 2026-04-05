我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒富邦悍將「釣蝦」林哲瑄今（5）日迎接生涯最後一場出賽，對手樂天桃猿開路先鋒林子偉過去也曾效力過美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪隊，林子偉今日賽前受訪時，分享一段超過10年的故事。林子偉透露，2012年他剛簽約紅襪隊時，林哲瑄已經準備好2箱生活備品，2人吃飯時也都是林哲瑄請客，這份情誼讓林子偉記在心中，「當我是學長了，我也要照顧學弟，就這樣傳承下去。」林子偉2012年簽約紅襪隊，而林哲瑄已是大聯盟、3A之間的球員，他回憶，剛進1A報到時，在房間看到有2箱物品，「翻譯跟我說是（林）哲瑄給我的，我到美國的時候，他就已經準備好了，當時想說，『哇！這麼棒的學長。』」林子偉說，在紅襪隊時期，受到林哲瑄不少照顧，「當時我是新人，出去吃飯也是他請客，所以我蠻尊重這位學長的。」也因為受到林哲瑄的照顧，林子偉深受影響，也決定將此文化傳承下去，「我在紅襪也待了一段時間，當我是學長了，我也要照顧學弟，就這樣傳承下去，畢竟在紅襪的球員真的太少了。」林子偉回憶，2012年9月與林哲瑄慶祝生日，也是2人初次見面，「隔天我們還一起練球，他帶我去吃義大利麵。我印象很深刻，我還問學長說，『這要怎麼點餐？這是什麼？』，點完之後，原本我要分開付，學長就說不用，他付就好。蠻窩心的，很開心有交到這樣的學長。」2人結束飯局後，林哲瑄隔天第4度被叫上大聯盟，該年季末，林哲瑄離開紅襪隊，轉戰太空人隊，也結束2人在紅襪隊的緣分。林哲瑄今日在引退賽扛開路先鋒、守中外野，賽前受訪時，林哲瑄期盼能在退役前，再接一次飛球。林子偉此役也正好扛開路先鋒，聽到學長的願望，林子偉笑說，打過去就是出局，要打安打讓林哲瑄接，「學長現在幾歲了，判斷還這麼好，那個飛球判斷真的太好了。」