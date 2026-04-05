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▲富邦悍將林哲瑄在引退賽首打席敲安，又替球隊跑回追平分。（圖／記者朱永強攝,2026.4.5）

中華職棒富邦悍將「釣蝦」林哲瑄今（5）日迎接生涯最後一場出賽，此役扛開路先鋒、守中外野，首打席林哲瑄在全場球迷的歡呼聲登場，並且敲出一支紮實的安打，是他生涯第772安，隨後靠著推進與張育成的內野安打，跑回追平分，跑回中職生涯第413分。2局上林哲瑄接到宋嘉翔打出來的飛球，是他職業生涯最後一顆飛球，最後林哲瑄在全場球迷的掌聲中退場，正式高掛球鞋，生涯累積772安、64轟、342分打點、109次盜壘、413得分，生涯2成79打擊率。林哲瑄今日在引退賽扛開路先鋒、守中外野，桃猿開局就先馳得點，取得1：0領先。悍將在1局下展開反攻，林哲瑄首打席面對桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler），2人各自脫帽致意，林哲瑄纏鬥到滿球數，鎖定149公里失投的速球，敲出中外野安打，全場歡聲雷動，鏡頭也照到在貴賓室觀賽的富邦大董蔡明忠，看到林哲瑄敲安，大董面露開心的笑容。林哲瑄上壘後，靠著捕手宋嘉翔的捕逸上到二壘，並藉由王正棠的推進進佔三壘，最後張育成敲出內野安打，林哲瑄跑回追平分，這是他職業生涯跑回的第413分。2局上宋嘉翔敲出中外野飛球，林哲瑄就定位，接到他職業生涯最後一顆飛球，隨後馬傑森敲出左外野飛球出局，形成兩出局，此時悍將總教練後藤光尊決定將林哲瑄換下場。林哲瑄與蔡佳諺、孔念恩擁抱後，脫下帽子，與現場球迷致意，也接受全場球迷的掌聲。林哲瑄中職生涯在今日正式結束，累積12個球季，敲出772安、64轟、342分打點、109次盜壘、413得分，生涯2成79打擊率。