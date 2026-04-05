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▲富邦悍將新秀劉承佑花7千元購買林哲瑄引退周邊商品。（圖／記者朱永強攝,2026.4.5）

中華職棒富邦悍將「釣蝦」林哲瑄今（5）日迎接生涯最後一場出賽，身為林哲瑄死忠球迷，悍將外野新秀劉承佑今日身穿引退主題球衣，還購買一系列引退商品，消費金額打折後約7000元。劉承佑笑說，雖然每天在二軍都可以看到林哲瑄，但感受不一樣，「看到他在場上打球的畫面，跟當教練那種感覺不一樣。」劉承佑透露，林哲瑄平常會提醒他不要亂花錢，要投資自己，「聽到我買周邊，他回我，『我是這樣教你的嗎？』」身為林哲瑄的死忠球迷，劉承佑今日身穿引退周邊球衣，地上擺滿各式引退商品，他透露總金額在打折後大概7000多元，「這是我第一次自己買這麼多周邊。剛剛（林哲瑄）學長問我這樣買多少錢。」劉承佑說，平常林哲瑄常提醒他不要把錢拿去亂買東西，要投資自己，可以買0050，「我跟他說這就是投資自己，他回我，『我是這樣教你的嗎？』」劉承佑透露，林哲瑄為了引退賽，蠻認真練習的，「他每天都很早到球場，然後就會做重訓，也很常會看到他在特打。我們在休息的時候，他也會打球，守備就不用練了，可能偶爾會陪我們接一下。」劉承佑笑說，目前已經有林哲瑄的簽名球跟斷棒，「我任務達成了，但還沒給學長簽名。還有一個任務就是上一軍，他會送我一支全新的球棒，說等我上一軍。」劉承佑說，這2天引退系列賽都會到場，「明天（引退儀式）我一定會哭，今天還不一定，可能要看一下現場氣氛。」雖然每天在二軍跟林哲瑄相處，但劉承佑直言感覺很不同，「看到他在場上打球的畫面，跟當教練那種感覺不一樣。我可能每天都看到他，但我還是會想要看到他打球的樣子。」