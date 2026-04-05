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中華職棒樂天桃猿今（5）日持續作客新莊球場，踢館富邦悍將，此役是悍將外野手林哲瑄引退賽，前3局雙方平手，桃猿在3局上靠著陳晨威的適時安打超前戰局，第5、6、8局再各添得1分，其中包含陳晨威的陽春砲，終場桃猿就以5：1力退悍將，終止近期的4連敗，陳晨威單場3安猛打賞獲選單場MVP。悍將此役推出洋投威戈神（Aaron Wilkerson）交手桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler），開局桃猿就先發制人，兩出局後陳晨威、林泓育、林智平連續敲安，桃猿先馳得點，取得1：0領先。悍將馬上1局下展開反攻，今日引退的林哲瑄，首打席就敲出安打，並靠著捕逸與推進上到三壘，最後靠著張育成的內野安打跑回追平分，雙方形成1：1平手。林哲瑄在2局上接完生涯最後一顆飛球後退場，正式高掛球鞋。3局上桃猿攻勢再起，林子偉保送上壘，藉由成晉的短打進佔二壘，陳晨威敲出右外野適時安打，桃猿攻下超前分，取得2：1領先。5局上桃猿又展開攻勢，馬傑森敲出二壘安打，並靠著短打推進以及林子偉的高飛犧牲打攻下第3分，以3：1領先悍將。6局上悍將換投，林栚呈登板，不過面對首名打者陳晨威就遭狙擊，右外野陽春砲，桃猿取得4：1領先。8局上桃猿添加保險分，成晉敲安，兩出局後林泓育補上反方向深遠二壘安打，桃猿進帳第5分，以5：1領先。艾菩樂主投6局僅失1分，中繼的蘇俊璋雖然在7局下製造得點圈危機，但王志煊、陳柏豪成功「拆彈」，化解悍將攻勢，陳冠宇、朱承洋在8、9局收尾，終場桃猿就以5：1力退悍將，終止近期的4連敗，陳晨威單場3安猛打賞獲選單場MVP。