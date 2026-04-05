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中信兄弟本季新加盟的洋投黎克，在2026中華職棒的第二場登板中表現不盡理想。今（5）日面對統一7-ELEVEn獅隊，黎克不僅未能發揮宰制力，更在4局的投球中狂丟6分自責分，終場防禦率飆升至11.25，慘遭對手火力震撼教育。黎克今日首度踏上中職投手丘，開賽後卻顯得適應不良。首局便遭遇統一打線狙擊，被朱迦恩敲出一發陽春全壘打先馳得點。黎克今日主投4局，總計用了93球，其中好球52球，雖然投出3次三振，但被敲出高達8支安打（含1支全壘打），外加3次四壞球保送，控球與壓制力皆未達預期。數據顯示，黎克此役的每局被上壘率（WHIP）高達2.50，頻頻陷入失分危機。在投完4局失掉6分（全部為自責分）後，教練團果斷將其換下。相較於兄弟投手的低迷，統一獅打線今日比賽目前的表現很搶眼，朱迦恩單場3打數2安打，包括1局下的全壘打，個人貢獻1分打點與1得分，打擊率高達0.533。潘磊擔任先發指定打擊，單場繳出3安打的猛打賞表現，打擊率維持在0.400。林子豪與陳聖平 兩人皆有安打與打點進帳，幫助球隊穩紮穩打建立領先優勢。中信兄弟今日打線雖也擊出9支安打，但攻勢較為分散。僅有黃韋盛與岳東華表現最為出色，兩人皆單場擊出3支安打（黃韋盛包含二壘安打與三壘安打），岳東華則進帳2分打點。然而，前兩棒打者江坤宇與王威晨今日手感冰冷，江坤宇單場更是吞下3次三振，導致球隊追分時後繼無力。