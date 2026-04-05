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▲總教練羅德爾(Henrik Rödl)把曹薰襄放上場，果然有效帶動球隊攻勢，一口氣逆轉比數。（圖／雲豹球團提供）

▲對於自己今天的積極出手，曹薰襄笑說：「應該跟我媽媽有關係。（圖／雲豹球團提供）

桃園台啤永豐雲豹今(5)日進行移師中壢後的主場最終戰，面對來訪的臺北台新戰神，原本首節落後的雲豹，在第2節靠著「Michael」曹薰襄4次出手全部命中外加一次罰球，單節攻下10分，並趁著對手發生9次失誤，團隊一口氣得到30分逆轉，終場以107：96獲勝。因雲豹原本主場桃園巨蛋體育館整修，球團在1月9日選擇中壢國民運動中心打造第2主場，至今天為止共進行9場比賽，締造連9場滿場紀錄，而隨著巨蛋整修完畢後，4月25日、26日雲豹本季最終2場主場賽事將回到巨蛋舉行。此戰一開賽，雲豹外線失準投11僅中2，戰神把握機會多點開花，首節打完雲豹以29：34落後，但第2節開始，總教練羅德爾(Henrik Rödl)把曹薰襄放上場，果然有效帶動球隊攻勢，一口氣逆轉比數，羅德爾說：「Michael今天打的非常好，我不需要給他多餘指示，並且很信任他在場上的個人決定，尤其在連2天出賽情況下，板凳球員需要跳出來幫助球隊。」對於自己今天的積極出手，曹薰襄笑說：「應該跟我媽媽有關係，因為周三的時候我們去掃墓，很少看球的媽媽突然問我：『我之前看比賽，你怎麼都不出手？』這才讓我想起，我一直都想太多，因為我是替補，上場就覺得自己的任務就是要讓球動起來，但其實我可以進攻、可以衝籃，所以這兩天我試著保持侵略性、並且多出手。」不過曹薰襄表示，自己今天沒有想太多，除了保持侵略性外，教練給自己很大信心、也相信他做的決策，因此他在場上就是保持能量，希望在連2天的賽事中能幫助到球隊。今天攻下22分抓10籃板的麥卡洛(Chris McCullough)，也是球隊獲勝功臣之一，他說：「很開心我能回到場上比賽，這場比賽我們打得非常好、一直互相幫忙，能贏得這兩場勝利非常棒。」雲豹此戰有5人得分上雙，克羅馬(Lasan Kromah) 26分、米勒(Malcolm Miller)21分、曹薰襄與莊博元各攻下10分。