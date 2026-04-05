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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（5）日持續作客台中洲際球場，踢館中信兄弟，此役獅隊前3局取得2分領先，但兄弟在4局下反攻，單局攻下3分逆轉，不料5局上獅隊又是一輪猛攻，單局4分奠定勝基，8局上田子杰、邱智呈在傷口上灑鹽，「背靠背」的全壘打讓比賽無懸念，終場獅隊就以9：4擊退兄弟，加上富邦悍將不敵樂天桃猿，獅隊獨居聯盟龍頭，兄弟則是以開季6戰5敗單獨墊底。兄弟此役推出洋投黎克（Nick Nelson），交手獅隊洋投獅帝芬（Jackson Stephens），獅隊開局就先發制人，朱迦恩右外野陽春砲，替獅隊先馳得點，取得1：0領先。2局上獅隊攻勢再起，陳重羽在一出局後選到保送，藉由潘磊的安打以及許哲晏的滾地球上到三壘，最後靠著陳聖平巧妙的內野安打，攻下獅隊此役第2分。兄弟在4局下展開反攻，一出局後陳俊秀、曾頌恩、黃韋盛連續敲安，加上宋晟睿的高飛犧牲打，兄弟扳平比數，且三壘仍有跑者，岳東華敲出游擊方向的內野安打，送回壘上的黃韋盛，兄弟超前，取得3：2領先。兄弟領先不到半局，5局上獅隊又展開猛烈攻勢，田子杰、朱迦恩、林子豪連續安打，獅隊追平比分，黎克又保送蘇智傑，讓獅隊攻佔滿壘，兄弟此時更換投手，伍立辰登板「拆彈」，雖然解決潘傑楷，但是對陳重羽投出保送，免費奉送超前分給獅隊，後續潘磊敲安、許哲晏高飛犧牲打，獅隊再添2分，以6：3領先。6局下兄弟再度吹起反攻號角，黃韋盛從獅帝芬手中敲出三壘安打，也將獅帝芬打退場，獅隊換上劉予承，兩出局後被岳東華敲出二壘安打，兄弟追回1分，以4：6落後。8局上獅隊添加保險分，潘磊敲安，隨後田子杰敲出2分砲，是他個人生涯首轟，邱智呈馬上補上「背靠背」全壘打，獅隊取得9：4領先。9局下高偉強成功收尾，終場獅隊就以9：4擊退兄弟，加上富邦悍將不敵樂天桃猿，獅隊獨居聯盟龍頭，兄弟則是單獨墊底。