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中信兄弟今（5）日繼續在主場洲際大本營交手統一獅，先發投手黎克4局被打8安打慘失6分退場，還在八局上被田子杰、邱智呈背靠背全壘打拉開比分，終場4：9吞敗，開季戰績1勝5敗持續墊底，距離2022年富邦悍將創下的近30年來最慘開季成績1勝8敗，只剩下3場之遙。中信兄弟開幕戰2：3再見觸身球輸給樂天桃猿，接著再輸富邦悍將，好不容易第3場贏下味全龍開胡，近3戰都於主場進行，結果再度輸給味全龍、統一獅2場，開季僅有1勝5敗，跌破眾人眼鏡。中信兄弟今年開季除首戰之外，接下來5場都在洲際大本營進行，原本預料有望維持不錯戰績，結果5戰只贏1場，本戰賽後，主場勝率下降至20%。中信兄弟開季1勝5敗成績，不僅單獨位居墊底，距離打破4年前富邦悍將創下的中職史上最差開季成績也僅剩3場。該年富邦悍將因戰力銜接與疫情緣故，開季就經歷史詩級災難，連同開幕戰2：8輸給兄弟外，前9場竟然苦吞8敗，勝率1成11，寫下26年來開季最慘紀錄。該年上半季富邦悍將還曾遭遇11連敗，最終60場僅打出16勝43敗1和、勝率僅有2成71，不僅刷新中信兄弟在2014年上半季寫下的最差戰績（19勝40敗1和、勝率03成22），同時也是自2009年起採用上下半季各60場、單季120場賽制以來，中職史上的「半季戰績最差紀錄」。