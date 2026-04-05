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富邦悍將外野手「釣蝦」林哲瑄今（5）日正式高掛球鞋，在引退賽繳出1安、1得分的表現，賽後談到生涯最後一安，林哲瑄笑說真的很意外，「我沒什麼練球，只能球員做操時稍微打一下，今天可以打安打我覺得是蠻意外的。」林哲瑄透露，上場前有問打擊教練高國輝能否鎖定首球，「他說不行，要先看一顆，還好有打到球，球感還不錯，可能之前太認真練打擊、放太多心思，少練一點搞不好比較好。」林哲瑄今日扛開路先鋒，首打席就敲出安打，隨後趁著宋嘉翔的捕逸進佔二壘，並藉由王正棠的滾地球推進以及張育成的內野安打回到本壘攻下分數。2局上接完生涯最後一顆飛球後，林哲瑄在全場球迷的掌聲中退場，正式高掛球鞋，結束12年中職生涯。悍將最終以1：5不敵桃猿，終止引退賽5連勝的紀錄。賽後林哲瑄談到退場時的感覺，「蠻不捨球場的，我可以盡全力獻給棒球，算是一個很棒的回憶。雖然球隊輸球覺得很可惜，但自己已做到能夠控制的東西，我覺得已經很完美了。」林哲瑄說，自己已是教練，目的就是要以身作則，他笑說，「那今天有安打、有捕逸（跑壘），也有接到球。跑到、打到、接到、學到！」被問到首打席的安打，林哲瑄笑說，「我真的沒什麼練球，就是趁他們（二軍）做操的時候稍微打一下。有時候自己身體沒有很舒服，也沒有辦法每天都這樣高強度練球，就稍微維持一下手感。比賽就是順其自然，說實在我也沒有什麼打到真實投手的球，今天可以打安打我覺得是蠻意外的。」林哲瑄笑說，他上場前有問過打擊教練高國輝能不能鎖定首球進攻，「我怕我打不到球，結果他說不行，要先看一顆，還好後面有打到球，球感還不錯，可能之前太認真練打擊、放太多心思，少練一點搞不好比較好。」拿著范國宸的球棒敲出生涯最後一安，「我在大聯盟首安也是拿別人的球棒，還有有敲安。」林哲瑄透露，退場時腦中想著是第一球腳又「拉到」，他解釋左腳鼠蹊部在春訓時就拉到，右腳則是因為打擊而快要拉到，「第一球啟動我就拉到了，賽前吞了藥，想說上場就好好表現。」林哲瑄說，自己的球員生涯就在此告一段落，「希望接下來學弟好好加油，今年是富邦第10年，幫助球隊打出好成績、進入季後賽。」