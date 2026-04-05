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富邦悍將外野手「釣蝦」林哲瑄今（5）日正式高掛球鞋，結束20年職業球員生涯，回憶2007年赴美追夢的時期，林哲瑄說，一去到美國就被修正態度，因為滾地球沒積極跑壘，被禁賽好幾場，也因為這個懲罰，讓他學到每球全速衝刺、全力去拚；被問到明（6）日引退儀式會想看到誰來祝福，林哲瑄一時想不到，「不知道欸，一起打球這麼久，我覺得大家都是好朋友，每個人我祝福都會很新。」林哲瑄2007年從南英商工畢業後，簽約波士頓紅襪隊，2012首次登上大聯盟，成為台灣第8人，2015年林哲瑄返台投入中職選秀，去年季末宣布引退，今日在引退賽留下1安打、1得分的成績，正式高掛球鞋，結束20職棒生涯。中職生涯敲出772安、64轟、342分打點、109盜壘、413得分，生涯打擊率2成80。回顧旅美生涯，林哲瑄說，去了美國就是一個新的開始，「因為我們還沒有真正認識棒球、接觸職業棒球。去那邊是重新學習，不同文化、不同國家，他們打的是什麼樣的棒球。」林哲瑄回憶，去美國時馬上就被修正態度，「我記得滾地球沒衝就被換下來、被禁賽好幾場，對球員來說不能上場是很痛苦的，那是一個最好的懲罰。」林哲瑄直言，在美國就是學到每球都要全速衝刺、全力去拚。結束今日的引退賽，悍將明日將替林哲瑄舉辦引退儀式，他笑說不知道會不會哭，「情緒來了就會，之前還沒機會把想講的話告訴大家，講出來也許會有一些感觸，但還是希望不要哭。」林哲瑄說，講稿已經寫得差不多，但還需要再修改，「我想把想講的話講完，淚崩的話請范國宸上來講兩句，情緒收拾完我再繼續講。」被問到希望明日的引退影片誰來祝賀，林哲瑄一時想不到，「不知道欸，一起打球這麼久，我覺得大家都是好朋友，每個人我祝福都會很新。」有趣的是，賽後悍將新秀劉承佑將林哲瑄生涯最後一安的球交還給本人，林哲瑄還跟劉承佑說抱歉，「對不起今天只打一安，我盡力了，我拉到（大腿），沒事不要哭。」劉承佑回說明日引退賽才要哭，林哲瑄對劉承佑說，「我抱你，但你不可以哭。」2人留下溫馨的一幕。