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▲儘管雷霆擁有魔術數字優勢，但馬刺在本季的對戰紀錄中以4勝1負領先雷霆。（圖／美聯社／達志影像）

▲隨著湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）相繼受傷，外界預期金塊隊極有可能在例行賽最後一周超越湖人。（圖／美聯社／達志影像）

由當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的奧克拉荷馬雷霆隊，正距離連續第三年奪下NBA美國職籃（National Basketball Association）西區聯盟例行賽第一名的壯舉僅一步之遙。在週六丹佛金塊與聖安東尼奧馬刺的史詩大戰後，雷霆隊的競爭形勢愈發明朗，目前封王魔術數字正式降至「3」。隨著金塊昨日在延長賽中以136：134逆轉擊敗文班亞馬（Victor Wembanyama）率領的馬刺隊，雷霆隊在敗場數上已領先馬刺3場。在例行賽僅剩5場的情況下，計算NBA魔術數字的公式為「83減去第一名的勝場數，再減去第二名的敗場數」。目前雷霆（61勝16敗）對陣馬刺（59勝19敗）的封王數字為：83 - 61 - 19 = 3。這意味著雷霆只要在剩餘比賽中贏下3場，或者馬刺再輸掉3場（或兩者合計達成3），雷霆即可鎖定西區龍頭。儘管雷霆擁有魔術數字優勢，但馬刺在本季的對戰紀錄中以4勝1負領先雷霆。這代表如果雙方最終戰績持平，馬刺將憑藉對戰優勢擠下雷霆奪得第一種子。因此，雷霆必須確保戰績領跑，才能避免在排名平手時掉至第二。根據數據網站PlayoffStatus.com計算，目前雷霆拿下西區第1種子的機率高達93%，馬刺則僅有7%。至於西區第3的名次，雖然湖人近期有傷兵問題，不過仍有86%機率看好鎖定此排名，因為他們後續的賽程並不是很困難。奧克拉荷馬雷霆： 61-16聖安東尼奧馬刺： 59-19（落後2.5場）洛杉磯湖人： 50-27丹佛金塊： 50-28休士頓火箭： 48-29(1) 雷霆 vs. (8) 附加賽勝者(2) 馬刺 vs. (7) 附加賽勝者(3) 湖人 vs. (6) 灰狼(4) 金塊 vs. (5) 火箭東區聯盟龍頭：目前由底特律活塞（57-21）領跑，領先第二名的波士頓塞爾提克4.5場勝差。隨著湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）相繼受傷，外界預期金塊隊極有可能在例行賽最後一周超越湖人，奪回第三種子席次。若此劇本發生，雷霆隊在季後賽前兩輪的晉級之路將相對平坦，有望在西區決賽前避開馬刺或金塊的強勢阻擊。雷霆剩餘對手： 爵士、湖人、快艇、金塊、太陽。馬刺剩餘對手： 76人、拓荒者、獨行俠、金塊。2026年 NBA 季後賽預計於4月18日正式開打，在此之前，附加賽將於4月14日至17日先行登場。