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2026年桌球單打世界盃女單決賽於今（5）日在澳門落下帷幕。世界排名第一的中國大陸球后孫穎莎與王曼昱展開一場巔峰對決，最終孫穎莎以4：1的比分力克對手，成功衛冕。這不僅是孫穎莎個人第三座世界盃女單冠軍，更讓她成為自1973年世界盃創辦53年以來，首位達成女單三連霸壯舉的球員，正式填補了歷史空白。這場中國「內戰」一如既往地陷入膠著，雖然大比分是4：1，但過程極其驚險，首局兩人互不相讓，孫穎莎在關鍵時刻展現大心臟，以11：9先拔頭籌。第二局王曼昱頑強追分，孫穎莎果斷請求暫停調整，隨後以11：8再下一城。第三局比分一路糾纏至10：10平，孫穎莎憑藉強大的正手進攻與落點控制，以13：11取得3：0的聽牌優勢。第四局王曼昱雖以11：8扳回一局，但孫穎莎迅速調整狀態，在第五局開局便取得領先，最終以11：7鎖定勝局。分析孫穎莎奪冠的原因，除了正手爆衝的絕對實力外，更在於她面對老對手時展現出的「解題能力」。儘管王曼昱在比賽中多次因肩部傷勢揉捏肩膀，影響了發揮，但孫穎莎在技術層面的變化落點與心理防線的穩固，仍是她笑到最後的關鍵。根據獎金分配規則，孫穎莎作為冠軍將獲得9萬美元（約新台幣290萬）獎金，亞軍王曼昱則獲得5萬美元。賽後採訪時，孫穎莎顯得十分謙遜。面對「冠軍中的冠軍」稱號，她表示：「來到澳門前並未設定具體目標，能夠實現三連冠非常開心與珍惜。今天我和曼昱都發揮出了最好水平，希望帶著這份勝利繼續前行。」回顧奪冠之路，孫穎莎直言本週充滿挑戰。從第一輪對陣蒯曼，到第二輪與漢娜高達（Hana Goda）的苦戰，每一場都不輕鬆，「這一周的起伏讓我體會到心態的變化，這種經歷本身就是成長。」在領獎前，孫穎莎特別向全場球迷喊話：「我覺得每一位在賽場上拼盡全力的運動員都值得掌聲，希望大家把今天的掌聲也送給曼昱，謝謝大家！」這番體現運動家精神的言論，贏得了現場觀眾的熱烈歡呼。