金州勇士隊在衝刺季後賽的關鍵時刻，正式針對內線防守進行補強！據《HoopsHype》知名記者透露，勇士隊計畫簽下剛結束波士頓塞爾提克短約的自由球員中鋒查爾斯·巴錫（Charles Bassey）。這位身高211公分的禁區悍將，曾榮膺G聯賽阻攻王，本季在發展聯盟更繳出場均「20分、11籃板」的頂級數據，被視為勇士解決護框問題的及時雨。
曾奪G聯賽蓋帽王 巴錫具備優異體型與終結能力
現年25歲的巴錫是2021年的次輪新秀，擁有5年的NBA資歷，曾先後效力於76人、馬刺、灰熊及塞爾提克等4隊。雖然他在NBA的場均出賽時間僅10.8分鐘，但其高達63%的投籃命中率與出色的籃板效率，一直備受各界關注。
巴錫最令人驚豔的表現是在G聯賽（發展聯盟）。2021-22賽季，他曾以場均3.4次阻攻榮膺蓋帽王，更曾單場瘋狂砍下40分16籃板。勇士隊旗下的聖克魯茲勇士隊（Santa Cruz Warriors）於去年12月透過交易取得巴錫後，他在17場比賽中繳出場均20.4分、11.7籃板、2.1阻攻的數據，投籃命中率61%，甚至展現出40.5%的外線三分準星。
填補禁區空缺 完美契合勇士防守需求
勇士隊長期以來在面對擁有強力內線的球隊時，體型劣勢始終是致命傷。巴錫的加盟不僅能提供211公分的身高優勢，更具備勇士最需要的護框能力與內線終結能力。
巴錫近期才剛結束與凱爾特人的兩份10天短合約，由於合約於周日到期成為自由球員，勇士隨即決定出手簽人。這筆簽約不僅是為了例行賽最後5場的衝刺，更是為了在附加賽與季後賽中，增加對抗西區強悍內線的籌碼。
柯瑞復出在即 勇士王朝拼圖逐漸到位
隨著看板球星柯瑞（Stephen Curry）預計於明日復出，加上巴錫這位內線猛將的加入，勇士隊在例行賽尾聲戰力大增。總教練科爾（Steve Kerr）與制服組顯然希望透過這筆簽約，在防守端建立更穩固的屏障，為即將到來的附加賽生死戰做好萬難準備。
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年25歲的巴錫是2021年的次輪新秀，擁有5年的NBA資歷，曾先後效力於76人、馬刺、灰熊及塞爾提克等4隊。雖然他在NBA的場均出賽時間僅10.8分鐘，但其高達63%的投籃命中率與出色的籃板效率，一直備受各界關注。
巴錫最令人驚豔的表現是在G聯賽（發展聯盟）。2021-22賽季，他曾以場均3.4次阻攻榮膺蓋帽王，更曾單場瘋狂砍下40分16籃板。勇士隊旗下的聖克魯茲勇士隊（Santa Cruz Warriors）於去年12月透過交易取得巴錫後，他在17場比賽中繳出場均20.4分、11.7籃板、2.1阻攻的數據，投籃命中率61%，甚至展現出40.5%的外線三分準星。
填補禁區空缺 完美契合勇士防守需求
勇士隊長期以來在面對擁有強力內線的球隊時，體型劣勢始終是致命傷。巴錫的加盟不僅能提供211公分的身高優勢，更具備勇士最需要的護框能力與內線終結能力。
巴錫近期才剛結束與凱爾特人的兩份10天短合約，由於合約於周日到期成為自由球員，勇士隨即決定出手簽人。這筆簽約不僅是為了例行賽最後5場的衝刺，更是為了在附加賽與季後賽中，增加對抗西區強悍內線的籌碼。
柯瑞復出在即 勇士王朝拼圖逐漸到位
隨著看板球星柯瑞（Stephen Curry）預計於明日復出，加上巴錫這位內線猛將的加入，勇士隊在例行賽尾聲戰力大增。總教練科爾（Steve Kerr）與制服組顯然希望透過這筆簽約，在防守端建立更穩固的屏障，為即將到來的附加賽生死戰做好萬難準備。