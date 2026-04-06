芝加哥白襪隊26歲日籍重砲村上宗隆，在對陣藍鳥隊的比賽中轟出日美通算第250支全壘打，以26歲2個月又3天之齡，刷新了由「世界全壘打王」王貞治所保持的最年輕紀錄。在寫下輝煌里程碑之際，長年採訪村上的資深記者赤尾裕希特別撰文，披露了這位超級巨星私下重情重義、知恩圖報的感人故事。
墓前告慰貴人 帶著衣笠前會長的期許遠征美國
村上宗隆之所以能順利挑戰大聯盟，背後的重要推手是已故的前養樂多球團會長兼代理領隊衣笠剛（享年76歲）。2022年村上奪下三冠王並敲出56轟後，衣笠剛在合約中允諾支持他在26歲時透過入札制度旅美。
不幸的是，衣笠前會長於去年2月離世，未能親眼見到村上穿上白襪隊球衣。村上在確定加盟後，感性地在社群平台上寫道：「在天國的衣笠會長，我終於站在起跑線上了。遺憾無法與您分享這一刻，但我彷彿聽到您說：『恭喜，但這只是開始，加油！』我會拚死努力的。」在啟程前往美國前，村上更親自前往衣笠氏墓前合十祭拜，感謝這位恩師的知遇之恩。
堅持「初衷」：第一次英文簽名留給爸媽
除了對球團長輩的敬意，村上對父母的孝心更令人動容。記者赤尾回憶，去年12月在採訪結束後，曾請求村上在簽名板上簽下全新的「大聯盟版英文簽名」作為報紙企劃使用，卻遭到了村上的婉拒。
村上當時真誠地解釋道：「不好意思，我已經決定好了，大聯盟的第一張簽名，一定要簽給我的父母。」這份堅持讓在場記者感佩不已。今年3月，村上的父親村上公彌前往邁阿密觀看WBC準決賽時，證實了確實收到了兒子這份珍貴的「初次簽名」。
謙遜人品贏得尊重 「村神」魅力不分美日
不論在場上達成多麼偉大的成就，村上宗隆始終保持著做人最基本的禮儀與感激之心。赤尾記者指出，這正是村上為何能跨越國界、深受球迷喜愛的核心原因。即便成為身價非凡的大聯盟球星，他依然是那個記得恩師教誨、將父母擺在第一位的熱血青年。
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村上宗隆之所以能順利挑戰大聯盟，背後的重要推手是已故的前養樂多球團會長兼代理領隊衣笠剛（享年76歲）。2022年村上奪下三冠王並敲出56轟後，衣笠剛在合約中允諾支持他在26歲時透過入札制度旅美。
不幸的是，衣笠前會長於去年2月離世，未能親眼見到村上穿上白襪隊球衣。村上在確定加盟後，感性地在社群平台上寫道：「在天國的衣笠會長，我終於站在起跑線上了。遺憾無法與您分享這一刻，但我彷彿聽到您說：『恭喜，但這只是開始，加油！』我會拚死努力的。」在啟程前往美國前，村上更親自前往衣笠氏墓前合十祭拜，感謝這位恩師的知遇之恩。
堅持「初衷」：第一次英文簽名留給爸媽
除了對球團長輩的敬意，村上對父母的孝心更令人動容。記者赤尾回憶，去年12月在採訪結束後，曾請求村上在簽名板上簽下全新的「大聯盟版英文簽名」作為報紙企劃使用，卻遭到了村上的婉拒。
村上當時真誠地解釋道：「不好意思，我已經決定好了，大聯盟的第一張簽名，一定要簽給我的父母。」這份堅持讓在場記者感佩不已。今年3月，村上的父親村上公彌前往邁阿密觀看WBC準決賽時，證實了確實收到了兒子這份珍貴的「初次簽名」。
謙遜人品贏得尊重 「村神」魅力不分美日
不論在場上達成多麼偉大的成就，村上宗隆始終保持著做人最基本的禮儀與感激之心。赤尾記者指出，這正是村上為何能跨越國界、深受球迷喜愛的核心原因。即便成為身價非凡的大聯盟球星，他依然是那個記得恩師教誨、將父母擺在第一位的熱血青年。