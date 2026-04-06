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中華職棒富邦悍將今（6）賽後將舉辦「釣蝦」林哲瑄的引退儀式，范國宸在2023年接下林哲瑄的棒子，成為悍將第2任隊長。范國宸回憶剛升上一軍時，林哲瑄給人一種嚴肅的感覺，但隨著長時間相處，范國宸發現，這位學長就像「大男孩」，個性有話直說，是優點也是缺點。在受訪時，范國宸原本說情緒已經在去年記者會消化完，結果講著講著又有點想哭，「再講下去我不用比賽了。」范國宸2017年加入悍將，2023年從林哲瑄手中接下隊長職務，他認為林哲瑄過去是很好學的球員，現在也是很好學的教練，「不管是以前學過或新的東西，他會去嘗試套用在每個選手身上。雖然不一定適合每個選手，他也不會很強硬地去說『你一定要怎麼做』。他也保持著熱情在棒球領域，我覺得教練這份工作真的是蠻適合他的。」范國宸回憶，第一次上一軍時，看到林哲瑄，心想「這學長蠻嚴肅的喔」，就不太敢親近，「其實比賽一場一場打下去，慢慢了解他，就覺得這學長就是有話直說，不管是球場上或私底下。」范國宸用「大男孩」形容林哲瑄，「就他比較不會經過思考，會直接跟你說這件事的對與錯，不會去顧慮其他的。我覺得這是他的優點也是缺點，在這幾年時間，他也是有慢慢去改善自己，更圓滑了一點。」范國宸說，林哲瑄對家人、女兒很溫暖，對隊友、學弟則是很大方，「他蠻常請我們吃飯，或者說喝咖啡、飲料。可能坐他的車經過超商， 他買東西會一起買我們的，以職棒新鮮人來講，是一個蠻溫馨的學長。」范國宸直言，林哲瑄的溫暖是「行動派」，「他都用很實際的方式去接觸你，跟我們分享經驗。」范國宸認為林哲瑄會在引退儀式上落淚，「球迷、家人、以前的教練都會來，我覺得他應該會Hold不住情緒。他會不會講不下去？要不要我上去幫他講兩句？」范國宸原本跟記者說自己在去年的記者會上，已經消化完林哲瑄要退休的情緒，但講著講著又有點想哭，「再講下去我不用比賽了。」