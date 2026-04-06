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中華職棒富邦悍將今（6）賽後將舉辦「釣蝦」林哲瑄的引退儀式，今年開季從一軍起步的張洺瑀，形容林哲瑄像一顆很大的「太陽」，非常照顧學弟，張洺瑀指出，林哲瑄有話直說的個性，可以直接點出問題，「然後他會說，『你可以去試試看、多嘗試。』提供很多選項，去發掘哪一個是適合自己。」張洺瑀形容林哲瑄是一顆很大的「太陽」，「他會照顧到每位學弟，因為他前幾年也蠻長時間待在二軍，我們也會互相交流。」林哲瑄個性是有話直說，這點對張洺瑀來說，是非常好的特質，「他會蠻直接地去點出問題，我覺得這才是真的好。如果他在我後面說『你打得很好』，但結果卻不好，那反而像是在害彼此。」張洺瑀指出，林哲瑄總是很直接、正向告訴學弟應該要怎麼做會比較好，「然後他會說，『你可以去試試看、多嘗試。』就算他當教練也是一樣，會給你方法，但不一定是要這樣做，提供很多選項，去發掘哪一個是適合自己。」張洺瑀今年開季從一軍出發，他回憶，前幾年在二軍狀態不錯，但上一軍就無法把握，「他就要我把本分做好，等待機會。」張洺瑀說，林哲瑄給人的感覺不像學長，比較像是朋友，「感覺是同屆的，也會互相開玩笑這。他引退，其實心裡蠻不捨的，因為我進來到現在跟他相處10年了，但還是祝福他。」張洺瑀笑說，自己蠻愛哭的，所以林哲瑄的引退賽自己應該會哭，「他也應該會吧？畢竟真的要轉換身分，我覺得也是一件很不簡單的事情。」