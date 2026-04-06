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▲味全龍洋投鋼龍今日先發交手樂天桃猿，尋求本季個人首勝。（圖／味全龍提供）

▲統一獅胡智爲今日先發交手台鋼雄鷹，是他本季一軍初登板。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

今日新莊氣溫落在25至2度、降雨機率20%，天母氣溫落在26至27度、降雨機率20%，洲際氣溫落在29至30度，降雨機率10％，提醒球迷朋友，近期天氣不穩定，請記得攜帶雨具。

中華職棒37年例行賽持續進行，今（5）日共有3場比賽，目前排名墊底的中信兄弟，推出「美美」鄭浩均搶勝，交手富邦悍將江國豪；暫居第2的味全龍今日由洋投鋼龍（Andrew Gagnon）掛帥，交手樂天桃猿洋投魔爾曼（Kyle Marman ）；台鋼雄鷹今日展開主場開幕戰，推出洋投後勁（Bradin Hagens）先發交手統一7-ELEVEn獅「大哥」胡智爲。新莊賽事，悍將目前排名第3，今日派出土投江國豪先發，去年出賽10場（1場先發），拿下1勝1敗，防禦率7.59的成績。去年交手兄弟，江國豪後援3場，對戰防禦率是不理想的14.73。兄弟目前排名墊底，今日由本土王牌「美美」鄭浩均掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。去年交手悍將，鄭浩均拿下4勝，對戰防禦率僅0.45，相當優異。天母賽事，龍隊目前排名第2，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率5.40。去年交手桃猿，鋼龍吞下1敗，對戰防禦率1.99。桃猿目前排名第5，洋投魔爾曼掛帥，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率3.18。魔爾曼前役初登板交手雄鷹，主投5.2局失2分，最終吞下敗投。澄清湖賽事，雄鷹目前排名第4，今日迎接主場開幕戰，由洋投後勁掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率1.69。去年交手獅隊，後勁拿下3勝1敗，對戰防禦率2.03。獅隊目前排名龍頭，推出土投胡智爲先發，去年拿下2勝7敗，防禦率4.08。去年與雄鷹交手，胡智爲吞下1敗，對戰防禦率6.75。