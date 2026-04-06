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洛杉磯道奇隊今（6）日在客場以8：6逆轉擊敗華盛頓國民隊，豪取3連勝。然而，先發投手佐佐木朗希今日表現起伏，主投5局被擊出5支安打、包括2發全壘打，狂丟6分退場。這不僅是他挑戰大聯盟後的最差成績，6分失分更創下其美、日職棒生涯的最慘紀錄。儘管如此，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後仍給予高度肯定，認為他整體表現相當出色。佐佐木朗希今日首局表現優異，並獲得大谷翔平全壘打的火力援護，但3局下卻在2出局一壘有人時，被國民隊打者賈西亞（Luis García Jr.）敲出2分砲反超。4局下，他再度在2出局後遭遇亂流，於2好0壞領先時，一記偏紅中的指叉球被伍德（James Wood）逮個正著，轟出一記3分彈。「投球的位置確實太甜了。」佐佐木朗希賽後誠實反省。他表示，當時因為不想堆積壘包，加上有「想趕快分出勝負」的焦慮，導致球路偏高而遭到重擊。不過他也提到，相比春訓時的極度不安，今日開賽的狀態與投球感覺已有進步，是這場比賽的微小收穫。儘管5局失6分的數據並不漂亮，但道奇總教練羅伯斯在接受《SportsNet LA》採訪時，卻為佐佐木朗希緩頰。羅伯斯指出，佐佐木能夠投滿5局對球隊非常有貢獻，且4局下的失分包含了一支打到壘包的運氣成分內野安打，「如果那球沒打到壘包，那一局就結束了，結果會完全不同。」羅伯斯強調：「撇除伍德那球失投，佐佐木整體的投球品質很好。我看到了他的成長空間，這對他來說是一次寶貴的經驗。」在《NHK BS》擔任解說的退役名將岡島秀樹也對佐佐木持正面評價。岡島指出，佐佐木今日的切球與指叉球品質都有提升，雖然被全壘打的球路確實發力不足且位置太甜，但他始終能穩定地維持住比賽局面，沒有因亂流而崩盤。