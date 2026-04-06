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洛杉磯道奇今（6）日與華盛頓國民進行三連戰的第三場交手，雖然這場比賽因為當地降雨延後約兩小時開打，但道奇打線絲毫不受影響，火力穩定發揮攻下大量分數，幫助四局遇到亂流，被擊出兩發全壘打的佐佐木朗希順利逃敗。最終道奇靠著八九兩局的攻勢，以8：6取得勝利，橫掃國民。大谷翔平一開始雖然揮空遭到三振，但第二打席鎖定一顆低角度變化球，一棒扛出中外野大牆，第三打席同樣鎖定內角低的變化球擊出二壘安打，繳出單場雙安兩分打點的好表現。在六局時道奇以1：5落後國民，先是靠拉辛（Dalton Rushing）開轟追回2分，8上打線發威，單局三支安打及兩次保送讓道奇追成平手，再大谷翔平的關鍵高飛犧牲打，助隊超前比數。9上赫南德茲（Teoscar Hernández）陽春砲添加保險分，9下守護神狄亞茲（Edwin Diaz）投出3上3下關門，守住勝利。開賽前兩局佐佐木朗希狀況良好，沒有受到開賽延後影響，每局皆順利抓到出局數，然而三局卻碰到亂流，先是在一出局後丟出保送，後遭到加西亞（Luis García Jr.）的狙擊，掃出中右外野方向的全壘打，讓國民隊反超比分。四局下，2出局二壘有人時，路易斯（Lewis）擊出一記沿著一壘邊線滾動的球，正好擊中壘包後產生高彈跳，形成一支內野安打，讓佐佐木朗希丟掉第三分。隨後在 1、2 壘有人的危機中，他又被伍德（James Wood）鎖定一顆失投進入紅中的指叉球（Splitter），被擊成中外野方向的 3 分砲。佐佐木朗希在完成五局的投球後退場，使用90球中有57球是好球，好球率明顯提升，另外送出五次三振、三次保送，四縫線速球最快來到98.7英里（約158.8公里），均速約為 95.6 英里（約 153.8 公里）。