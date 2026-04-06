美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇陣中明星內野手貝茲（Mookie Betts）今（6）日因右斜腹肌拉傷，被道奇放進10天傷兵名單，而道奇也從3A升上在春訓表現亮眼的金慧成，填補貝茲的空缺，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，貝茲預計將缺席4到6週，但希望他還是希望貝茲能夠儘早歸隊。
貝茲受傷 道奇打線曝空缺
在昨（5）日對上華盛頓國民的比賽中，貝茲於首局上半選到保送，隨後靠著弗里曼（Freddie Freeman）的二壘安打回到本壘得分。然而，他在該半局結束後便未再上場守備。起初道奇對外宣布為「下背部疼痛」，但在進行MRI檢查後，證實為側腹肌傷勢。
春訓、3A表現亮眼 金慧成終於升上大聯盟
今日對上國民的系列賽最終戰，道奇由羅哈斯（Miguel Rojas）鎮守游擊，金慧成則在比賽後段替補上場守二壘。金慧成本季春訓表現亮眼，但最後未能擠進道奇開季名單，當時還引起韓國球迷不滿。
而金慧成在3A繳出0.346打擊率，在26個打數中擊出9支安打，並展現出優異的選球能力，三振率從去年的25.1%降至21.9%，在3月29日的比賽中，更單場擊出5支安打，寫下旅美生涯紀錄。
資料來源：《Yahoo Sports》
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在昨（5）日對上華盛頓國民的比賽中，貝茲於首局上半選到保送，隨後靠著弗里曼（Freddie Freeman）的二壘安打回到本壘得分。然而，他在該半局結束後便未再上場守備。起初道奇對外宣布為「下背部疼痛」，但在進行MRI檢查後，證實為側腹肌傷勢。
春訓、3A表現亮眼 金慧成終於升上大聯盟
今日對上國民的系列賽最終戰，道奇由羅哈斯（Miguel Rojas）鎮守游擊，金慧成則在比賽後段替補上場守二壘。金慧成本季春訓表現亮眼，但最後未能擠進道奇開季名單，當時還引起韓國球迷不滿。
而金慧成在3A繳出0.346打擊率，在26個打數中擊出9支安打，並展現出優異的選球能力，三振率從去年的25.1%降至21.9%，在3月29日的比賽中，更單場擊出5支安打，寫下旅美生涯紀錄。
資料來源：《Yahoo Sports》