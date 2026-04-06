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洛杉磯道奇隊日籍投手佐佐木朗希，今（6）日在客場對陣華盛頓國民隊的比賽中遭遇震撼教育。儘管球速依舊驚人，最快達98.7英里（約158.8公里），但控球與決勝球失靈，主投5局被敲5安、包含2發全壘打，狂丟6分退場，寫下其職業生涯（含日職時期）的最慘失分紀錄。賽後佐佐木朗希難掩沮喪，坦言在落後情況下被迫投進打者最容易攻擊的區域，導致崩盤。捕手拉辛（Dalton Rushing）受訪時直言在球數領先時不應該失投，就算提前「挖地瓜」都沒關係，但不該給打者打。佐佐木朗希在3局下半獲得大谷翔平全壘打支援後，隨即遭到逆轉兩分砲重擊。4局下半更是雪上加霜，在2出局一、二壘有人時，一記偏紅中的指叉球被國民隊強打伍德（Wood）逮個正著，轟出一記飛越左中外野大牆的三分砲，讓失分瞬間擴大至6分。「當時不想再追加失分，但因為球數陷入落後，被迫只能投向打者最容易打到的地方。」佐佐木朗希賽後檢討表示，當時心態有些焦慮，想趕快分出勝負卻適得其反。此外，他也注意到直球均速較去年下滑約1.4公里，雖然投球機制沒有大變動，但仍需與教練團研究技術上的微小落差。佐佐木朗希上一場才因佐佐木朗希，今日在客場對陣華盛頓國民隊的比賽中遭遇震撼教育。儘管球速依舊驚人，最快達98.7英里（約158.8公里），但控球與決勝球失靈，主投5局被敲5安、包含2發全壘打，狂丟6分退場，寫下其職業生涯（含日職時期）的最慘失分紀錄。賽後佐佐木朗希難掩沮喪，坦言在落後情況下被迫投進打者最容易攻擊的區域，導致崩盤。佐佐木朗希上一場才因為表示自己「上場前很不安」，而遭美媒體痛批，這一場又因為心態問題影響投球，比起兩位前輩，他無疑在這方面需要更加強。與佐佐木朗希搭檔的25歲捕手拉辛賽後給予了較為辛辣的評價。針對那記被擊出三分砲的指叉球，拉辛直言：「當時是0好2壞（投手領先），我要求的是偏低的壞球，哪怕直接砸在地板或草皮上都沒關係。」拉盛認為，佐佐木朗希目前的指叉球穩定性明顯不足，若無法投進好球帶，對手就會採取「放掉指叉球，專等好球」的策略。他甚至提到這可能是「心理層面的問題」，希望這位同齡戰友能從這次慘痛經驗中學習，在領先球數時更果斷地解決打者。雖然佐佐木朗希個人紀錄受挫，但道奇隊展現了驚人的韌性。在大谷翔平本季第2轟與決勝犧牲打的帶領下，球隊克服最大5分的分差完成大逆轉，終場以8：6擊敗國民，成功在系列賽完成橫掃並奪下3連勝。