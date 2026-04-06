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佐佐木朗希今（6）日先發登板完成五局的投球後退場，使用90球中有57球是好球，雖然好球率明顯提升，但被擊出五支安打、失掉六分的內容不盡理想。他賽後受訪時反思到被擊出三分砲的關鍵打席：「進壘點單純就是太甜了。雖然我覺得選擇投指叉球並沒有錯，但可能是因為不想讓跑者堆積，或是急著解決打者，在那種想法之下太早進攻，結果球路就失手投得太甜了。」雖然第一輪打線順利壓制，但從第二輪開始就被對方掌握了節奏。他回顧道：「因為第一輪投了比較多滑球系的球種，到了後半段沒能換成直球和指叉球，導致面對第二輪打線時容易被對方掌握。第一輪大多是用滑球很快地解決打者，正因如此，後半段沒能展現出以直球和指叉球為中心的配球，才讓第二輪陷入了困境。」佐佐木朗希表示：「能在比賽中確實拿下勝利，對球隊來說至關重要。我所能做的就是盡力拉長投球局數、減少失分，持續為球隊創造贏球的機會。我認為這就是我的職責，我會做好分內的工作；目前球隊近況很好，我會信賴隊友，並專注於自己能貢獻的地方。」