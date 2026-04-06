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▲弗拉格出生於2006年12月，當時詹姆斯已在征戰個人第4個NBA賽季。（圖／美聯社／達志影像）

一場跨越世代的對決今（6）日在達拉斯震撼上演！洛杉磯湖人隊客場挑戰達拉斯獨行俠，半場戰罷，湖人以61：67暫時落後。此役焦點在於41歲的傳奇老將「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與19歲的超級新星弗拉格（Cooper Flagg）兩人之間的交鋒，雙方半場都飆破20分，寫下NBA歷史前所未見的得分紀錄。弗拉格年紀比詹姆斯之子布朗尼（Bronny James，21歲）還小，這場「父子級」的NBA頂級小前鋒對決，備受外界矚目。根據數據統計，這是NBA歷史上首次出現「不滿20歲」與「年滿40歲」的球員在同場比賽中雙雙攻下20分以上，且這項壯舉僅用半場時間便已達成。弗拉格出生於2006年12月，當時詹姆斯已在征戰個人第4個NBA賽季。這場「22歲年齡差」的對決，不僅是老牌巨星與未來門面的交鋒，更象徵了籃球火炬的傳承。由於陣中兩大得分點東契奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）皆因傷缺陣，湖人的進攻重任全落在詹姆斯肩上。詹姆斯此役展現極高效率，11投9中，半場豪取22分、4助攻。他在第二節單節爆發砍下16分，帶領湖人緊咬比分，這也是他本賽季個人的半場最高得分紀錄。獨行俠的新生代領袖弗拉格表現更加驚人，他半場出賽16投9中，狂轟26分、5籃板、4助攻、3抄截。他在第一節便展現驚人的得分爆發力，單節獨得19分。弗拉格在場上的全面性與侵略性，讓他在與偶像詹姆斯的對位中絲毫不落下風。這場比賽不僅是獨行俠與湖人的卡位戰，更是NBA新老時代頂尖天賦的終極對決。