美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（6）日在客場迎來與華盛頓國民系列賽的最終戰，但比賽因大雨延遲近2小時才開打，大谷翔平賽前在雨中練習時，場邊有一名小球迷在雨中觀看大谷翔平練球，而大谷翔平在練習結束後，也主動和小球迷合照並送上一顆球，球迷也盛讚大谷翔平的人品無可挑剔。
小球迷雨中守候 大谷翔平主動合照
根據大聯盟官方指出，這名道奇小球迷在雨中靜靜地注視著大谷翔平練習。大谷翔平發現後，不僅主動上前與少年合照，還親手將一顆球送給他，以此表達對支持者的感謝。大聯盟官方也發文盛讚大谷翔平，並表示：「對於這位小球迷來說，將會是多麼美好的一段回憶。」
場外暖心 大谷翔平場上手感火燙
而網友在看到貼文後，也紛紛稱讚大谷翔平的舉動，「可以肯定這孩子一輩子都不會忘記這時刻。大谷真的讓夢想成真了。」、「他是世界最好的球員，也是最好的人。」、「不論是在場上打球還是場下為人，他都是最優秀的棒球員。」、「真不愧是翔平！」
大谷翔平除了場外暖心外，今日的比賽也展現出火燙手感，全場繳出4打數2安打，其中包含一發陽春砲，貢獻2分打點，幫助道奇在系列賽橫掃國民，拿下3連勝。
資料來源：《X》
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根據大聯盟官方指出，這名道奇小球迷在雨中靜靜地注視著大谷翔平練習。大谷翔平發現後，不僅主動上前與少年合照，還親手將一顆球送給他，以此表達對支持者的感謝。大聯盟官方也發文盛讚大谷翔平，並表示：「對於這位小球迷來說，將會是多麼美好的一段回憶。」
場外暖心 大谷翔平場上手感火燙
而網友在看到貼文後，也紛紛稱讚大谷翔平的舉動，「可以肯定這孩子一輩子都不會忘記這時刻。大谷真的讓夢想成真了。」、「他是世界最好的球員，也是最好的人。」、「不論是在場上打球還是場下為人，他都是最優秀的棒球員。」、「真不愧是翔平！」
大谷翔平除了場外暖心外，今日的比賽也展現出火燙手感，全場繳出4打數2安打，其中包含一發陽春砲，貢獻2分打點，幫助道奇在系列賽橫掃國民，拿下3連勝。