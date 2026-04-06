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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平今（6）日在客場對陣華盛頓國民隊的比賽中大放異彩！他擔任先發「第1棒、指定打擊」，不僅轟出本季第2號全壘打，更靠著單場2安打、2打點的表現，將個人連續上壘紀錄推升至「40場」，追平名將鈴木一朗（Ichiro Suzuki）並列日本球員史上第2長紀錄。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後難掩興奮，直指大谷的全壘打是「本季至今最好的一次揮棒」。大谷翔平今日在3局上第2打席，面對曾效力於日職巨人的左投葛里芬（Foster Griffin），鎖定一顆外角球揮擊，球直接飛越中外野大牆，形成一發「438英尺」、火箭般打破僵局的先發陽春砲。5局上，大谷再度敲出右外野方向二壘安打，連三場比賽敲出複數安打。到了8局上，雙方戰成6:6平手、1出局一、三壘有人時，大谷翔平冷靜擊出左外野犧牲高飛球，送回致勝分，成為道奇最終以8-6逆轉戰局、完成系列賽橫掃（Sweep）的頭號功臣。隨著今日再度安打上壘，大谷自去年8月24日效力天使時期至今，已達成連續40場比賽上壘。這項紀錄在旅美日本球員中，成功追平2004年一朗效力水手隊時的數據，僅次於一朗在2009年創下的連續43場上壘紀錄。羅伯斯教練對此評價極高：「在競爭激烈的大聯盟中，每場比賽都能穩定上壘是非常不容易的。對手面對翔平總是投得非常謹慎，他能持續透過安打或保送幫助球隊，這份穩定性值得高度讚賞。」道奇隊今日一度陷入5分落後的困境，但在大谷翔平與新秀拉盛（Dalton Rushing）相繼開轟帶動下，球隊展現強大的韌性完成逆轉。羅伯斯表示：「面對左投能有那樣的擊球表現，那絕對是大谷本季目前為止最好的一次揮棒。今天是個好日子，我們要把這股氣勢帶到下一站多倫多的系列賽。」雖然先發投手佐佐木朗希今日主投5局失6分寫下生涯最慘紀錄，但幸賴大谷與隊友的火力支援，成功幫助佐佐木脫離敗戰候選人身分。