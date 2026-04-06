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明尼蘇達灰狼隊今（6）日在主場迎戰夏洛特黃蜂，儘管上半場一度取得領先，但在當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）持續傷停的情況下，下半場攻守失序，最終以108：122慘敗給黃蜂。灰狼近期苦吞3連敗，戰績滑落至46勝32敗，與西區第5的火箭差距拉開至2.5場勝差，極有可能以西區第6種子身分開啟季後賽首輪。黃蜂隊今日反客為主，當家球星「三球」拉梅羅·鮑爾（LaMelo Ball）全場狂飆35分、8助攻，並投進7顆三分球，聯手布里奇斯（Miles Bridges）的25分，在下半場打出摧枯拉朽的攻勢。比賽轉折點發生在第三節，黃蜂展現驚人的外線火力，單節轟入8記三分球，反觀灰狼單節僅命中1球，進攻端嚴重當機僅得19分。黃蜂單節淨勝15分扭轉戰局，並在第四節一度將領先優勢擴大至22分，讓比賽早早進入垃圾時間，收下4連勝。灰狼隊在缺少愛德華茲與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）兩大攻守核心後，戰力明顯下滑。雖然蘭德爾（Julius Randle）貢獻全隊最高的26分、8籃板，後衛海蘭德（Bones Hyland）也挹注18分與6顆三分球，但在防守端完全無法限制黃蜂的內外串聯。中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）雖有12分、10籃板的兩雙表現，但仍難以彌補球隊在側翼防守上的空缺。灰狼近期連續輸給活塞、76人及黃蜂，顯示在季後賽前的衝刺階段陷入嚴重低潮。隨著這場失利，灰狼落後西區第5的火箭已達2.5場勝差，在例行賽尾聲要追趕難度極高。目前灰狼極大機率鎖定西區第6，若以此排名晉級，首輪將對上西區第3的強敵（目前為洛杉磯湖人或丹佛金塊）。對於灰狼而言，當務之急是期盼愛德華茲能儘速傷癒回歸，否則以目前的競技狀態與防守表現，季後賽前景堪憂。