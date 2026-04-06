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▲洛杉磯湖人隊雙星報銷引發戰力危機，隨隊記者直言賽季已提前結束，高齡41歲的詹姆斯（LeBron James）獨木難支不被外界看好。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊當家雙核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）接連遭遇嚴重傷勢，導致球隊內部氣氛低迷。湖人今（6）日迎戰達拉斯獨行俠賽前更罕見安排訓練，知名球隊隨隊記者麥克梅納明（Dave McMenamin）在節目上談到湖人隊目前現狀，表示情況不樂觀，而另一位隨隊記者布哈（Jovan Buha）則直言湖人隊的賽季已經提前宣告結束了。麥克梅納明表示，一位接近唐西奇的消息人士透露，他顯然對自己無法在賽季這個關鍵階段和隊友並肩作戰感到非常難過，但他目前正全身心地專注於康復療程。另一位球隊內部人士則表示希望能有其他球員站出來。還有一位球隊消息人士提到這次傷病的時機，坦言現在確實很難接受，但情況本可能更糟。湖人還有例行賽最後5場比賽可以調整陣容，而且湖人隊已經直接鎖定了季後賽席位，在附加賽期間他們還能獲得整整一週的訓練時間，球隊也已經盡快開始著手調整陣容。據悉湖人隊在達拉斯進行一次罕見的客場訓練。麥克梅納明坦言自己都記不清這支球隊上一次在客場旅途中安排訓練是什麼時候了，他們會好好打磨陣容，全力為沒有唐西奇的這段賽程做準備。過去兩週詹姆斯（LeBron James）場均交出的數據對他來說只能算平平無奇的15.5分與7籃板及7助攻，投籃命中率46％，三分命中率25％。可現在沒有了唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves），外界對他的要求就完全不一樣了。詹姆斯曾在奧克拉荷馬城受訪時表示不確定這段過渡期會被要求扮演什麼樣的角色。但如果需要他做出改變，他表示自己願意去適應。麥克梅納明（Dave McMenamin）表示外界確實會看到詹姆斯承擔更多責任，但別指望他能變回十年前的那個樣子。其他角色球員也會得到更多出手機會，例如肯納德（Luke Kennard），也要多給海斯（Jaxson Hayes）與艾頓（Deandre Ayton）餵球製造空接機會。湖人隊需要一群人共同撐起局面。而湖人隊記布哈（Jovan Buha）則在社群平台上悲觀表示，如果唐西奇或里夫斯無法出戰首輪，湖人隊這個賽季基本就提前結束了。