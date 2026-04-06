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金州勇士隊今（6）日在主場迎戰休士頓火箭，當家球星柯瑞（Stephen Curry）在本場比賽正式回歸。在因膝傷連續缺席27場比賽後，柯瑞今日確定披掛上陣。這位歷史三分球王此役將以「替補」身分出戰，這不僅是他職業生涯第7次例行賽替補登場，也是他自2012年以來、睽違14年首度在例行賽從板凳出發。勇士總教練科爾（Steve Kerr）在賽前受訪時證實，柯瑞今晚將重返賽場，但球團會採取極為謹慎的管控措施。科爾表示：「今晚的計畫是讓他以短時段、頻繁輪換的方式上場，預計總出賽時間落在25分鐘左右。畢竟這是他復出的首戰，他不可能一回來就打滿48分鐘，對吧？」今日勇士隊排出的先發陣容為：波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、梅爾頓（De'Anthony Melton）、桑托斯（Gui Santos）、格林（Draymond Green）以及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。根據美國媒體《ohnohedidnt24》與記者Brett Siegel的統計，柯瑞上一次在例行賽替補出賽已經要追溯到14年前。儘管在季後賽復出時曾有過替補紀錄（如2022年對陣金塊），但在例行賽體系中，這位兩屆MVP長期以來都是不動的先發。勇士醫療團對於柯瑞右膝「跑者膝」傷勢高度重視，力求在不增加過度負擔的情況下，讓柯瑞在附加賽／季後賽前能找回比賽節奏。在柯瑞缺陣的27場比賽中，勇士隊僅取得9勝18負，戰績一路跌至西區第10。雖然目前落後第9名的快艇達3場勝差，且已無法衝擊前6名，但柯瑞的回歸無疑為處於低谷的球隊注入一劑強心針。科爾感性地說：「當他在場邊或場上時，球隊的氛圍完全不同。他能給這種艱難的局面帶來希望。我們顯然非常渴望他回來，這對接下來的附加賽至關重要。」