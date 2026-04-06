美國職棒大聯盟（Major League Baseball）西雅圖水手昨（5）日客場對上洛杉磯天使，打線單場被天使外野手亞戴爾（Jo Adell）沒收三發全壘打，最終以0：1不敵天使，今（6）日水手繼續迎戰天使，賽前水手休息室的白板上，寫著「別把球打給亞戴爾」水手總教練威爾森（Dan Wilson）也笑說：「你只能接受它、忘掉不開心，然後重新開始。」
亞戴爾上演罕見表現 水手總教練也盛讚
水手隨隊記者克萊默（Daniel Kramer）今日在X上，發布一張水手隊休息室白板的照片，上面寫著「比賽計畫，別把球打給亞戴爾」而亞戴爾的全名為「Jordon Scott Adell」水手隊卻把名字誤寫成「Joseph Adell」水手總教練威爾森賽前接受採訪時，也笑說亞戴爾昨天的表現，應該是棒球比賽中前所未見的。
威爾森看到不同心態 克勞佛面露微笑抵達球場
水手強打捕手勞雷（Cal Raleigh）、奈勒（Josh Naylor）以及克勞佛（J.P. Crawford）在昨日的比賽都被沒收全壘打，但根據《MLB》官方報導指出，三人今日抵達球場時都面露微笑，並沒有被昨天的事情影響。
儘管三發全壘打都被沒收，但總教練威爾森從中看到了積極的心態，「好消息是，我們的球員開始能紮實擊球並產生強勁力道，這正是我們希望繼續看到的趨勢。」
資料來源：《MLB》
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水手隨隊記者克萊默（Daniel Kramer）今日在X上，發布一張水手隊休息室白板的照片，上面寫著「比賽計畫，別把球打給亞戴爾」而亞戴爾的全名為「Jordon Scott Adell」水手隊卻把名字誤寫成「Joseph Adell」水手總教練威爾森賽前接受採訪時，也笑說亞戴爾昨天的表現，應該是棒球比賽中前所未見的。
威爾森看到不同心態 克勞佛面露微笑抵達球場
水手強打捕手勞雷（Cal Raleigh）、奈勒（Josh Naylor）以及克勞佛（J.P. Crawford）在昨日的比賽都被沒收全壘打，但根據《MLB》官方報導指出，三人今日抵達球場時都面露微笑，並沒有被昨天的事情影響。
儘管三發全壘打都被沒收，但總教練威爾森從中看到了積極的心態，「好消息是，我們的球員開始能紮實擊球並產生強勁力道，這正是我們希望繼續看到的趨勢。」