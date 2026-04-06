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美國職籃（NBA）洛杉磯湖人隊超級巨星詹姆斯（LeBron James）近期在體育節目《Bob Does Sports》中的言論引發了巨大爭議。原本只是想營造輕鬆氛圍的詹姆斯，卻在節目中公開表達了自己不喜歡在曼菲斯打球的心情，甚至直接建議曼菲斯灰熊隊應該搬遷至納許維爾（Nashville），這番言論立刻在曼菲斯當地引爆怒火，一名死忠的灰熊隊年輕小球迷更是在網路上毫不客氣地怒噴高齡41歲的詹姆斯，直呼他早該退休了。事實上詹姆斯並非首位批評曼菲斯的球員，包含艾德華茲（Anthony Edwards）與格林（Draymond Green）等球星都曾表達過類似的看法。不過詹姆斯的言論依然徹底激怒了當地的球迷，一名年輕球迷氣憤地表示：「這個老伯根本沒資格說話，兄弟。也許他在巔峰時期很強，但我們能讓他現在就退休嗎？把他趕出這裡吧。」面對排山倒海的批評聲浪，擁有4座總冠軍的詹姆斯絲毫沒有感到後悔，甚至在接受《The Athletic》記者莫瑞（Law Murray）訪問時霸氣加倍奉還。當被問及是否想澄清言論時，詹姆斯堅定立場並加碼將密爾瓦基與克里夫蘭列入黑名單，他表示：「密爾瓦基也是。他們沒聽到那個嗎？我現在最討厭打球的兩個城市就是密爾瓦基和曼菲斯。有什麼問題嗎？」儘管場外爭議不斷，但詹姆斯目前仍將全部心思專注於接下來的賽程。目前洛杉磯湖人隊以50勝27敗暫時排在西區第3名。不過，當家球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣，恐難在季後賽首輪賽事中披掛上陣，甚至連季後賽次輪能否及時歸隊都必須打上一個大大的問號，41歲的詹姆斯將被迫單核帶隊征戰季後賽。