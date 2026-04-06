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奧克拉荷馬雷霆隊今（6）日在主場展現聯盟第一的恐怖統治力！在三巨頭「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆格倫（Chet Holmgren）與傑倫威廉斯（Jalen Williams）的領軍下，雷霆以146：111血洗猶他爵士隊。這場勝利不僅讓雷霆寫下5連勝，更讓球隊本季勝場數來到61勝，超越2012-13賽季，躍居隊史單季勝場數第三高紀錄。雷霆當家球星亞歷山大今日表現依舊高效且穩定，僅上場三節便輕鬆砍下20分、4籃板與7助攻。隨著今日得分達標，亞歷山大正式將自己保持的「連續得分20+」NBA歷史紀錄推升至驚人的連續138場，持續在籃球最高殿堂書寫難以超越的「SGA障礙」。面對缺兵少將、正值9連敗低迷期的爵士隊，雷霆從首節便發動猛攻，單節轟下40分取得雙位數領先。次節雷霆火力不減，半場結束已取得75-54的巨大優勢。霍姆格倫今日在外線展現精準手感，單場投進4記三分球貢獻21分、7籃板並送出4次火鍋，徹底統治禁區；傑倫威廉斯則挹注15分、7助攻。雷霆全隊共有6人得分上雙，團隊三分球命中率極佳，讓比賽在第三節中段便進入垃圾時間，領先優勢一度擴大至40分以上。雷霆隊目前的61勝16敗戰績，已正式超越2012-13賽季的60勝，成為隊史（含超音速時期）排名第三的例行賽表現，僅次於2024-25賽季的68勝以及1995-96賽季的64勝。2024-25賽季：68勝1995-96賽季：64勝（超音速時期）2025-26賽季：61勝（目前進行中）2012-13賽季：60勝相較於雷霆的意氣風發，爵士隊今日雖有森薩博（Brice Sensabaugh）轟下全場最高34分（含6記三分球），但仍無法彌補防守端的崩盤。在吞下這場失利後，爵士苦吞9連敗，目前在西區排名墊底。