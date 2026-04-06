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一場跨越世代的狀元對決今（6）日上演！洛杉磯湖人隊客場挑戰達拉斯獨行俠，這場由41歲現役傳奇「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對陣19歲超級新人弗拉格（Cooper Flagg）的比賽，最終由弗拉格憑藉45分的驚人表現，帶領獨行俠以134：128擊敗湖人，不僅終止了球隊主場14連敗的尷尬紀錄，更刷新了多項NBA歷史神蹟。身為2025年的選秀狀元，弗拉格今日出賽38分鐘，27投14中、罰球17投15中，瘋狂砍下45分、8籃板、9助攻、2抄截與1阻攻。這使他成為自1997年傳奇球星艾佛森（Allen Iverson）之後，NBA首位能連續兩場比賽砍下40分以上的新秀球員。此外，這也是弗拉格本季第4場得分突破40分的大關。在NBA過去50年的新秀紀錄中，他的表現已超越詹姆斯，位列史上第三，僅次於喬丹（Michael Jordan, 7次）與艾佛森（5次）。在「未滿20歲球員單場40+」的次數榜上，弗拉格也以4場正式超越詹姆斯的3場，高居歷史第一。湖人隊近期遭遇毀滅性打擊，兩大得分核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）相繼因傷賽季報銷，41歲的詹姆斯被迫重啟「單核模式」。詹姆斯在上半場展現老牌狀元的底蘊，次節單節狂轟16分，帶領湖人從一度落後22分的絕境中追回。全場比賽詹姆斯貢獻30分、9籃板與15助攻的準三雙數據，並在末節積極串聯隊友試圖逆轉。然而，年齡差距在比賽末段顯現，詹姆斯體能下滑且一度遭對手米德爾頓（Khris Middleton）撞擊腹部痛苦倒地，所幸並無大礙。儘管詹姆斯與弗拉格共同創下了NBA史上首見的「40歲與19歲同場20+」紀錄，但最終仍不敵年輕力量的衝擊。這場失利對湖人而言極為沉重，目前戰績被身後的丹佛金塊追平，西區第三的排名岌岌可危。在東契奇與里夫斯缺陣的情況下，湖人如何在剩餘賽程中守住季後賽主場優勢，將成為詹姆斯職業生涯至今最艱難的挑戰之一。反觀獨行俠，弗拉格的橫空出世讓球隊在主場重拾氣勢。這位不滿20歲的天才球員，正用場均統治級的表現向世人宣告：NBA的新時代已經正式降臨。