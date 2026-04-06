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洛杉磯湖人隊後衛里夫斯（Austin Reaves）因遭遇嚴重的腹斜肌二級拉傷，將徹底缺席例行賽剩餘的所有賽事，預計將面臨長達4到6週的漫長復健期。而就在這宛如晴天霹靂的消息傳出前，當家巨星唐西奇（Luka Doncic）才剛因大腿後側肌肉拉傷被列入傷兵名單，這意味著湖人隊的兩大絕對核心將面臨無法在季後賽首輪披掛上陣的極大風險，讓紫金大軍的爭冠之路瞬間蒙上一層厚重的陰影，然而總教練雷迪克（JJ Redick）拒絕向命運低頭，下令球員用命撐住賽季，等待雙星回歸的那一天。面對陣容瞬間殘缺的絕境，洛杉磯湖人隊的問題如雪片般飛來，外界瘋狂質疑球隊短期的陣容調整與長遠的戰略規劃。總教練雷迪克目前的唯一信念就是將球隊從懸崖邊緣拉回來，拚死保住這個賽季的最後一口氣。根據知名體育媒體ESPN記者麥克梅納明（Dave McMenamin）的報導，雷迪克在面對兩位當家球星將長期缺陣的絕望困境時，悲壯地向全隊下達了終極指令。雷迪克紅著眼眶表示：「他們兩個人都會拚盡全力試著回到球場上。所以我們現在唯一的使命，就是用盡一切辦法延長這個賽季，直到他們能夠光榮歸隊的那一天！」所有的重擔如今全都殘酷地壓在了高齡41歲的詹姆斯（LeBron James）那早已傷痕累累的肩膀上，這位傳奇老將將被迫扛起更為巨大的領導重責。而史馬特（Marcus Smart）與肯納德（Luke Kennard）及艾頓（Deandre Ayton）與八村壘（Rui Hachimura）等球員，也必須在生死存亡之際迎來爆發，否則球隊將面臨萬劫不復的深淵。在例行賽僅剩最後5場的窒息時刻，洛杉磯湖人隊依然將命運死死握在自己手中。他們在上週已經驚險鎖定了季後賽的正式門票，成功避開了附加賽地獄，但最終的種子排名依舊充滿無盡懸念。目前湖人隊僅以1場勝差微幅領先丹佛金塊隊，並以2場勝差領先休士頓火箭隊。至於明尼蘇達灰狼隊則被狠甩在4場勝差之外，勉強給了湖人隊一絲喘息的空間。憑藉著對戰金塊隊與火箭隊的勝負關係優勢，這可能將成為決定生死的最後一根稻草。儘管湖人隊尚未確保具體的種子席位，但只要他們能咬緊牙關撐過失去兩大絕對主力的殘酷考驗，依舊有機會在血流成河的西區戰場中，殺出一條血路並奪下寶貴的主場優勢。