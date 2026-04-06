洛杉磯湖人隊正面臨本賽季最嚴峻的生存考驗。在兩大核心球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）接連因傷報銷例行賽後，根據知名記者Shams Charania的最新報導，唐西奇已決定暫時離開球隊，前往歐洲尋求專科治療，希望能以「最快速度」趕在季後賽回歸。
前往歐洲尋求醫療奇蹟 唐西奇力拼季後賽復出
唐西奇在對陣雷霆的比賽中遭遇左腿筋2級拉傷，這種傷勢通常需要數週的康復時間。為了縮短療程，東契奇在諮詢湖人隊醫與個人醫療團隊後，決定遠赴歐洲接受針對性的專門治療。
經紀人比爾·達菲（Bill Duffy）證實了這一消息，強調此舉是為了「加速重返賽場的速度」。雖然目前東契奇處於無限期缺陣狀態，且能否趕上4月18日開打的季後賽仍是未知數，但此舉展現了他急於回歸助陣的決心。
詹姆斯單核苦撐 感嘆連環傷病如重擊
湖人昨日在缺少兩大主力的首戰中，以128：134不敵獨行俠，排名被金塊追平。全場奮戰奪下30分、15助攻的詹姆斯，賽後對球隊過去48小時內遭遇的傷病打擊顯得非常沮喪。
「Luka（唐西奇）受傷的消息，就像是一記重重打在心口與中樞神經上的重擊。」詹姆斯感性表示，「而我午睡醒來又看到里夫斯的消息，當時我的反應只有：『該死』。」由於里夫斯也因腹斜肌2級損傷倒下，湖人一口氣失去了場均能貢獻56.8分的得分雙核心。
湖人團隊進攻 減輕詹皇負擔
面對兩大進攻引擎熄火，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）正試圖調整戰術體系，減輕詹姆斯的體能負擔。瑞迪克強調，球隊將更多進行團隊進攻模式，由多名球員共同分擔組織與得分重任。
在對陣獨行俠的比賽中，射手肯納德（Luke Kennard）便繳出了15分、16籃板、11助攻的生涯首次大三元，展現了角色球員挺身而出的潛力。瑞迪克表示：「我們現在的任務就是盡量延長賽季，直到他們兩位能夠健康歸隊。」
目前湖人戰績50勝28負，與丹佛金塊並列西區第3，但身後的休士頓火箭仍虎視眈眈。在例行賽僅剩4場的情況下，湖人若想保住季後賽主場優勢，詹姆斯與這群角色球員必須在東契奇歸國前，撐過這段最艱難的黑暗期。
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唐西奇在對陣雷霆的比賽中遭遇左腿筋2級拉傷，這種傷勢通常需要數週的康復時間。為了縮短療程，東契奇在諮詢湖人隊醫與個人醫療團隊後，決定遠赴歐洲接受針對性的專門治療。
經紀人比爾·達菲（Bill Duffy）證實了這一消息，強調此舉是為了「加速重返賽場的速度」。雖然目前東契奇處於無限期缺陣狀態，且能否趕上4月18日開打的季後賽仍是未知數，但此舉展現了他急於回歸助陣的決心。
湖人昨日在缺少兩大主力的首戰中，以128：134不敵獨行俠，排名被金塊追平。全場奮戰奪下30分、15助攻的詹姆斯，賽後對球隊過去48小時內遭遇的傷病打擊顯得非常沮喪。
「Luka（唐西奇）受傷的消息，就像是一記重重打在心口與中樞神經上的重擊。」詹姆斯感性表示，「而我午睡醒來又看到里夫斯的消息，當時我的反應只有：『該死』。」由於里夫斯也因腹斜肌2級損傷倒下，湖人一口氣失去了場均能貢獻56.8分的得分雙核心。
湖人團隊進攻 減輕詹皇負擔
面對兩大進攻引擎熄火，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）正試圖調整戰術體系，減輕詹姆斯的體能負擔。瑞迪克強調，球隊將更多進行團隊進攻模式，由多名球員共同分擔組織與得分重任。
在對陣獨行俠的比賽中，射手肯納德（Luke Kennard）便繳出了15分、16籃板、11助攻的生涯首次大三元，展現了角色球員挺身而出的潛力。瑞迪克表示：「我們現在的任務就是盡量延長賽季，直到他們兩位能夠健康歸隊。」
目前湖人戰績50勝28負，與丹佛金塊並列西區第3，但身後的休士頓火箭仍虎視眈眈。在例行賽僅剩4場的情況下，湖人若想保住季後賽主場優勢，詹姆斯與這群角色球員必須在東契奇歸國前，撐過這段最艱難的黑暗期。