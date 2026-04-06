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今日大通中心（Chase Center）全場沸騰，歡呼聲幾乎震碎玻璃。因右膝傷勢連續缺陣 27 場比賽的勇士靈魂柯瑞（Stephen Curry），正式在對陣火箭的比賽中回歸。開賽前出現了震撼全網的一幕：柯瑞走向中圈，與身披火箭球衣的杜蘭特（Kevin Durant）熟練地對擊了當年的招牌手勢並緊緊相擁。這一抱，不僅是老友敘舊，更象徵著兩位歷史級球星在職業生涯暮年的又一次命運交匯。在本賽季（2025-26），這對昔日搭檔正處於截然不同的競爭處境。杜蘭特自 2025 年夏天透過與鳳凰城太陽的大交易加盟休士頓火箭後，展現了驚人的常青狀態。本季他場均交出 25.8 分、5.4 籃板與 4.7 助攻，投籃命中率維持在恐怖的 51.8%。他帶領火箭打出一波 5 連勝，戰績（48 勝 29 負）穩居西區第五，正全力衝擊前四名的主場優勢。相比之下，38 歲的柯瑞則面臨著更艱難的挑戰。即便他在受傷前場均轟下 27.2 分，三分球命中率仍高達 42.2%，但勇士隊目前僅以 36 勝 41 負排在西區第 10。對 Curry 而言，這最後五場比賽是保住附加賽資格的「生死戰」。兩位老友在場上互不相讓，每一記三分球都在直接牽動著西區季後賽的對戰版圖。看著兩人在大通中心並肩而立的畫面，無數球迷的思緒被帶回了 2016 至 2019 年那段震撼籃球史的「宇宙勇」時期。當時正值巔峰的杜蘭特加入了剛創下 73 勝紀錄的勇士，與柯瑞組成了歷史進攻天花板最高的二人組。在那輝煌的三年中，兩人聯手帶領球隊連續三年闖入總決賽，並成功奪下 2017 與 2018 兩座 NBA 總冠軍。雖然 2019 年杜蘭特因傷離隊，隨後輾轉多隊最終落腳休士頓，但今日賽前的擁抱證明了，即便球衣顏色改變，那段共同統治聯盟的傳奇記憶，永遠是他們職業生涯中最深刻的烙印。