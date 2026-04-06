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▲許晉哲在受訪時繪聲繪影地比出林志傑當年的動作，垂直起跳後竟然能拉到側身進行暴扣。（圖／主辦單位提供）

▲何守正認為「野獸」林志傑整個運球節奏就像洋將一樣。（圖／富邦勇士提供）

「黃金世代」傳奇球星林志傑，即將在本季結束後退役，與目前主要以跳投和節奏變換的打法不同，其生涯早期的球風爆發力十足，相當狂野奔放，也是其「野獸」之名的由來。近日，富邦勇士主帥許晉哲與昔日中華隊及台啤戰友曾文鼎、何守正透過訪談，揭開了25年前林志傑初出茅廬時，所扣出的那些堪稱「黑人水準」的勁爆灌籃有多震撼。許晉哲教練回憶，當時林志傑就讀於乙組學校基隆海事，若非透過盃賽，很難被外界看見。身為當時亞青教練的許晉哲，在一次與再興中學的比賽中發現了林志傑，驚覺「怎麼沒人知道有這麼一號人物？」「他的天份非常的好，他的運球有天生原住民的那種爆發力。絕佳球感加上特別得投籃姿勢，我不知道他從哪邊學來的。」儘管已經是約莫25年的事了，許晉哲仍對自己當時的驚艷記憶猶新。「大家可能沒看過他U18是怎麼灌籃的！」許晉哲在受訪時繪聲繪影地比出愛徒當年的動作，垂直起跳後竟然能拉到側身進行暴扣，讚嘆：「那種爆發力完全是黑人等級！」許晉哲對比當時的頂尖球星，認為陳信安強在滑翔距離，田壘則具備高度，而林志傑則是罕見地「距離與高度兼具」。當時許晉哲也決定將這位新星介紹給當時的亞青總教練鄭光錫，對方一見到林志傑，便斷言：「未來20年，台灣籃壇都要看志傑的。」與林志傑併肩作戰多年的曾文鼎提到，林志傑在U18集訓第一天，就用球技「征服」了所有人。當時集訓分籃框練習，大個子球員正練到一半，隔壁框卻傳來連串「砰砰砰」的灌籃聲，所有人忍不住停下手邊動作，目睹林志傑在1對1實戰中上演瘋狂暴扣。「我們那時候一起在競爭的都是當年高中聯賽最好的球員在那裡。那其實說真的，除了教練團以外，沒有人知道傑哥是誰。」但隨著和林志傑過招，發現這名兼具技術和運動能力的後衛實力強悍，不僅個人能力可以撕開防線，也願意做一些很團隊的事。「他在一對一單打時，完全沒人守得住。」曾文鼎強調，林志傑不僅體能勁爆，在團隊配合與撕裂防線後的導球觀念，更讓當時那群高中聯賽的頂尖球員們感到不可思議。昔日隊友何守正回憶起初見林志傑的印象，直言他「黑黑的、不愛說話」，充滿了神祕感。但一踏上球場，林志傑的表現卻讓大家眼睛為之一亮。「他跑超快、跳超高，整個運球節奏就像洋將一樣。」何守正透露，當時亞青隊前往中國、韓國移地訓練時，林志傑依舊展現宰制力，將對手「處理得輕輕鬆鬆」。那種超乎常人的體能與協調性，讓隊友們至今仍記憶猶新，感嘆台灣竟然藏著這樣一位奇才。談到這位台啤老戰友，何守正笑著驚嘆道「真的很扯」，直言那時候的林志傑灌籃真的是舒展到不行，完全不費力的那種感覺，「那時候年紀還小，不曉得說怎麼樣去形容，只是覺得說『這太厲害了吧』。我們去中國大陸、韓國移地訓練的時候，志傑也是一樣把那些國外好手處理的輕輕鬆鬆。」