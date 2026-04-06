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▲看著球隊深陷殘酷的傷病詛咒，老戰友格林（Draymond Green）在節目上悲壯發聲，感謝上帝終於將救世主還給了他們。（圖／美聯社／達志影像）

美國職籃（NBA）金州勇士隊本賽季遭遇了宛如地獄般的殘酷傷病詛咒，多名主力球員接連倒下在場邊痛苦掙扎，部分戰力甚至提前宣告整季報銷，讓這支昔日王者之師只能在泥沼中艱難求生。在無盡的絕望深淵中，灣區球迷終於迎來了一絲曙光。高齡38歲的超級巨星柯瑞（Stephen Curry）今（6）日對陣休士頓火箭重返戰場。過去兩個月裡，球隊經歷了無數次令人心碎的假警報，直到陣中老大哥格林（Draymond Green）在節目中直接感謝上帝。對於柯瑞能在這個賽季及時趕回並拯救球隊於附加賽的泥沼之中，格林心中充滿了無盡的感激。他在最新一期的播客節目中激動且語帶哽咽地表示：「柯瑞在對陣火箭隊時回歸，感謝上帝！我們顯然非常興奮。但最重要的是，能再次看到他站在球場上。有柯瑞在場上的聯盟絕對是一個更美好的地方，我想我們都能同意這一點。」這位本賽季第12次入選全明星賽的超級巨星，在1月31日遭遇了嚴重的膝蓋傷勢，從那時起便只能痛苦地坐在場邊觀戰。起初外界以為只是輕微的碰撞，隨後才驚覺是棘手的跑者膝。他為了復健無奈錯過了全明星賽，但康復過程卻無情地不斷延長。直到本週才傳出他即將傷癒復出的振奮消息。總教練柯爾（Steve Kerr）也釋出了許多關於他參加對抗賽的正面信號。隨著柯瑞（Stephen Curry）正式歸隊，在殘酷的附加賽開打前獲得幾場比賽來找回比賽節奏，將為季後賽的血腥廝殺做好萬全準備。格林透露，在柯瑞等人缺陣期間，球隊拚了命地維持競爭力與良好習慣。他強調：「這幾週對我們來說最重要的是保持競爭力，確保我們養成好習慣。我們繼續保持高昂的鬥志，這樣當柯瑞和霍福德歸隊時，你們就不必費力去打破那些壞習慣。」除了柯瑞（Stephen Curry）之外，金州勇士隊（Golden State Warriors）更迎來了其他的火線救援力量。老將霍福德（Al Horford）與波斯特（Quinten Post）也正火速從傷病中恢復，準備在附加賽前歸隊死鬥。因右小腿比目魚肌拉傷而痛苦缺席11場比賽的霍福德，近期評估進展良好。波斯特也因右腳痠痛缺席了對陣克里夫蘭騎士隊的賽事，目前正積極進行復健。本季加盟勇士隊的霍福德在出賽43場中場均能貢獻8.3分與5籃板及2.6助攻，而二年級生波斯特則有場均7.7分與4籃板的表現。他們對於勇士隊的前場防守與穩定性至關重要，尤其在陣中長人波辛基斯（Kristaps Porzingis）如此容易受傷的情況下，霍福德的寶貴經驗，絕對是勇士隊在這個充滿詛咒與不幸的賽季中，繼續拚死殺向季後賽的最後一張重要底牌。