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▲統一獅新主場亞太棒球場，沿用台南棒球場合作攤販進駐，如今被強撤出場，球迷悲傷地表示，與許多店家都已是熟識關係，以後再也吃不到最愛的鹹酥雞、雞排等美食，等同於珍貴的棒球回憶都被剝奪走了。（圖／取自CPBLTV）

▲台鋼雄鷹以澄清湖球場作為一軍主場地，雖然未認養球場，不過高雄市政府仍逐步編列預算整修這座從1999年開始啟用的球場。（圖／台鋼雄鷹提供）

桃園市政府長期與在地的桃猿球團積極配合，沒有因為中間有政黨輪替中斷連結。（圖／吳政紘攝）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

世界12強棒球賽台灣奇蹟奪冠後，台灣各地掀起棒球潮，又有台北大巨蛋的加持效應，使去年的中華職棒票房能夠創下新高。在職棒產業如此蓬勃發展的背景效應，各地縣市政府也開始重視「棒球財」，職業運動場館除了職棒使用，又可結合其他娛樂產業，因此不論是各地的「大巨蛋」計畫，又或是運動園區開發想法，都積極的與職業球團或是民間企業結合。然而最新落成的台南亞太棒球場卻從落成至今，反而與在地的統一獅球團始終無法好好配合。去年統一獅認養的主場所在地台南棒球場，因風災導致觀眾席棚架受損，使得這個中職元老球團面臨一軍沒有主場的困境，亞太棒球場就成為統一獅球團與獅迷的寄望。然而亞太棒球園區的OT案，從一開始的認養範圍過大，到後續切割出除主球場之外的認養範圍，雙方始終未取得共識。獅隊曾經一度在截止前投標，亞太主球場以外的認養案，最終因故未開標；但就算得標，那也是亞太主球場要作為一軍主場的使用，因在標案之外，還是只能用「日租」來進行。「日租」模式讓球團成為房客，地方政府則為「房東」，但房東若有心，房客在各方面能舒服的使用，像是高雄市政府近期操作就是一例。台鋼雄鷹以澄清湖球場作為一軍主場地，雖然未認養球場，不過高雄市政府仍逐步編列預算整修這座從1999年開始啟用的球場，紅土草皮養護與外野防撞墊等設施更新，觀眾席、休息室、貴賓室、記者室翻新，逐步編列預算修復這座已許久沒有職業球團認養的球場，希望能夠吸引職業球團或是民間投資人關注。此外為了能吸引台鋼雄鷹進駐使用，高雄市府也給予優惠，其中包括場地使用、重訓使用、大螢幕、販賣部、轉播權利金與廣告費優惠等方式，希望能夠跟職業球團彼此共創互榮，而台鋼雄鷹確實在高雄在地經營上下足力道，一進入一軍賽事後就吸引了不少球迷目光。近期澄清湖附近區域的公辦都更案由台灣人壽得標，雖然不是台鋼雄鷹參與，但台灣人壽亦表示會支持以澄清湖棒球場為主場的職業球隊，好推動運動觀光，澄清湖球場與職棒的後續合作值得期待。高雄市政府的積極參與跟推動，是希望能夠有職棒球團或是民間企業進駐球場，讓這座場館不淪於蚊子館，也能肩負起養護與維修責任，減輕市府財政負擔。而其他已有職棒球團認養的主球場，該地的地方政府並沒有因為已有租客就置之不理，反而願意更加配合，持續精進軟硬體內容，讓「棒球財」能夠更發揚光大，使得觀看職棒比賽不僅成為在地居民的一項休閒活動，還可以吸引其他球迷到該縣市觀賽，進而帶動當地的觀光發展。像是桃園市政府長期與在地的桃猿球團積極配合，沒有因為中間有政黨輪替中斷連結。從一開始職棒還沒重新發光時的優惠場租政策，吸引Lamigo桃猿北上進駐；到後續重新改善球場排水設施、導入LED照明設備、加固外野看台結構等硬體更新，桃園市政府都有負起「房東」責任，讓桃園棒球場的硬體設施符合職棒需求。去年底開始，樂天桃猿更直接把二軍基地移往桃園，未來勢必會跟桃園有更多的棒球連結，像是硬體訓練設施的修繕，就會是近期的合作計畫。其他球團的主場，如洲際棒球場、新莊棒球場、天母棒球場，其所屬的縣市政府也都有與球團配合更新硬體設施，像是照明設施、廁所、觀眾席、球場草皮與紅土翻修等基礎項目，這幾年這幾座球場都有陸續更新。房東願意支持配合，房客持續投資，已是目前職棒產業地方政府與民間企業的合作模式，這3座落成已許久的球場，才能夠從公版球場蛻變成不同風貌的職業球場，讓中信兄弟、富邦悍將跟味全龍隊創造出各種經營特色的職棒主場。相較於以上幾座球場的所屬地方政府與職業球團的配合，台南市與統一獅的連結程度就沒這麼高。之前還沒亞太棒球園區時，市府要統一獅把台南市棒球場讓出來辦U12世界盃棒球賽，把職棒規格改成少棒規格，讓統一獅必須要在職棒賽季在外流浪；到後來亞太棒球園區落成，也不積極搓合統一獅進駐，台南市府甚至更積極與韓職球團合作春訓，讓統一獅需要另覓其他訓練場地，就可看出台南市府與其它地方政府對於職業球隊的態度，絕對不是在地優先。而在跟統一獅的討論OT案無進展時，台南市府也曾計劃與其他單位討論認養可能，甚至一度有民間企業前往台南洽談，但因為球場剛落成，許多設施都未設置完畢，而導致最終並未談妥。好不容易在各方協調下，今年球季統一獅至少能用日租方式使用亞太主球場，配套的措施也都交由統一獅自理，不論是規劃接駁車路線與費用、外圍攤商的招募與規劃、舞台安裝設置、台鐵永康站的形象廣告、和順寮轉運站的球隊商店，全都是球隊自發性的洽談與安排。近期場外攤販事件，過去在台南市舉辦比賽過的單位也曾遇到過，就代表著台南市府對於運動賽事行銷城市的概念，還停留只看到「蠅頭小利」的角度。當其他城市熱情擁抱職棒時，台南市的近一連串作為才讓球迷特別有反應，也許這一次又可再靠協調解決問題，但會不會又有下一次？或許市長任期將屆、局長任期也未定，但台南市應該要思考的是這個場館怎麼做對未來最好，早點與在地球隊或是吸引民間企業合作，一定比「大巨蛋經營模式」更有效益。